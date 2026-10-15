Venerdì 16 ottobre a Capo d’Orlando, a partire dalle 10 presso il Palacentenario (Centro Culturale “Teatro allo Scalo”) in piazza IV luglio, si terrà la XIV edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, organizzata dal Centro Studi del GAL Nebrodi Plus, dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” e dal Centro Studi “Pio La Torre”. Parteciperanno gli studenti degli istituti superiori orlandini, che assisteranno ad un dibattito sulle figure di “Turiddu” Carnevale e di sua madre Francesca Serio. Modererà l’On. Francesco Calanna, presidente del GAL Nebrodi Plus. Interverranno, in videocollegamento, l’On. Salvo Andò (costituzionalista, ex ministro della Difesa e Rettore emerito dell’Università “Kore” di Enna), il Dr. Marcello Sorgi (già direttore de “La Stampa”) ed il Prof. Carmine Pinto (professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno). Interverranno in presenza Vito Lo Monaco, in qualità di presidente emerito del Centro Studi “Pio La Torre”, lo scrittore Franco Blandi (autore del volume “La madre” su Francesca Serio) ed il docente universitario Antonio Matasso, presidente della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” nonché segretario regionale del Psdi.





Concluderà i lavori l’On. Antonello Cracolici, presidente della Commissione parlamentare antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. L’iniziativa si svolgerà a pochi giorni di distanza dal centotreesimo anniversario della nascita di Salvatore Carnevale, avvenuta a Galati Mamertino il 23 settembre 1923. Saranno presenti, oltre al sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, anche i primi cittadini del paese natìo e di Sciara, rispettivamente Vincenzo Amadore e Concetta Di Liberto. Il “Cristo socialista” originario dei Nebrodi morì infatti nel comune madonita, dove era migrato con la madre ed in cui aveva fondato la sezione socialista locale, opponendosi frontalmente alla mafia. Come reso noto dal presidente Matasso, quest’anno il Premio sarà assegnato a Salvo Andò, prestigiosa figura del mondo politico ed accademico, che da ministo, poche ore dopo l’assassinio di Paolo Borsellino, svolse un ruolo centrale nel definire l’operazione “Vespri siciliani”, con cui l’esercito venne schierato contro la mafia. L’evento ha il patrocinio dei comuni di Capo d’Orlando, Galati Mamertino e Sciara, oltre che delle Fondazioni socialiste intitolate a Pietro Nenni e Bruno Buozzi.

Luogo: CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

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