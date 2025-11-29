La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ogni anno il 25 novembre, richiama l’attenzione della società sul dolore di chi ha perso la vita, la libertà e la dignità. È un momento in cui il silenzio delle vite spezzate diventa un urlo che non può essere ignorato.



Ogni ferita ci ricorda una responsabilità condivisa: proteggere, ascoltare, sostenere, trasformare la memoria in impegno concreto, l’indifferenza in cura e la compassione in azione.

Tra le storie che più hanno commosso e scosso il Paese c’è quella di Giulia Cecchettin, raccontata nel libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, scritto da Gino Cecchettin e Marco Franzoso. In queste pagine, un padre amorevole continua a camminare accanto alla figlia con parole, affetto e dedizione, trasformando il ricordo in un messaggio universale che travalica la data del 25 novembre.

La docente Adriana Sardo, sostenitrice del prezioso lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, con raffinata sensibilità, mostra come questo libro non sia solo un racconto di dolore privato, ma un invito emozionante e universale a riflettere sulla cura, sulla presenza autentica e sulla responsabilità verso chi ci sta accanto.

La recensione di Adriana Sardo

“Cara Giulia è molto più di un libro: è una carezza sospesa nel tempo, l’abbraccio di un padre che, con le parole, continua a camminare accanto a sua figlia. Giulia vive in queste pagine con la dolcezza luminosa che la contraddistingueva, una ragazza colma di sogni e meraviglia, appassionata di letteratura inglese e della bellezza delle piccole cose. E poi, quel sabato: il silenzio improvviso, la porta della sua stanza rimasta aperta, il futuro spezzato.

Con una voce composta, ma attraversata da una verità lacerante, Gino Cecchettin ci accompagna nel cuore di un dolore che non trova nome, ma che riesce a non trasformarsi mai in rancore. Le sue parole sono un invito urgente a tutti i genitori: esserci davvero nella vita dei propri figli, non rinviare mai un gesto, un ascolto, una presenza. Perché ogni istante condiviso è un miracolo, e nel tessuto fragile del quotidiano si custodisce spesso la salvezza. Il padre di Giulia si rivolge con fiducia alla scuola, ai contesti educativi, alla società nel suo insieme: è nei luoghi dove si formano le coscienze che si costruisce una cultura che riconosce e accoglie la fragilità, che insegna a elaborare il dolore senza trasformarlo in potere, controllo o violenza. Una cultura radicata nel rispetto, nell’ascolto e nella libertà reciproca, nell’amore che non possiede ma accompagna.

Cara Giulia lascia un’impronta indelebile: si legge trattenendo il respiro, con gli occhi lucidi e il cuore spalancato. È il lascito di un amore che attraversa l’oscurità per farsi luce. E quella luce ha trovato una risonanza profonda anche il giorno del funerale: diecimila persone, in un silenzio irreale, hanno fatto trillare i campanelli, come un abbraccio corale che avvolgeva Giulia per l’ultima volta. Un saluto lieve, come il profumo che resta nell’aria anche quando chi lo portava non c’è più. Un profumo che non si dissolve davvero se ci impegniamo a trasformare l’assenza in presenza attiva, con il coraggio quotidiano di scegliere vita, rispetto e libertà. Solo così Giulia continuerà a vivere, insieme alla possibilità concreta di costruire un mondo più giusto e umano.”

Leggere “Cara Giulia” significa abbracciare un impegno costante: la violenza si combatte scegliendo sempre ciò che cura, la parola gentile, l’ascolto sincero, il rispetto dell’altro, la libertà che accompagna senza possedere. È un messaggio che vive in ogni gesto consapevole e che illumina la possibilità di una società più attenta, rispettosa e solidale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.