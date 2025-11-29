“Come l’Alba” è il nuovo singolo del cantautore siciliano Fabio Martorana, un brano intenso e carico di emozione, in cui musica e parole si intrecciano per raccontare la profondità di un legame sentimentale autentico. Un amore che non teme le distanze, gli spazi né il tempo, ma che vive di speranza: la speranza dell’attimo che deve arrivare, dell’istante che colma l’assenza e del momento capace di racchiudere il vero senso dell’unione. Con questo brano intimo e vibrante, il cantautore invita a credere nell’amore anche quando sembra lontano o irraggiungibile. La vita, ogni giorno, insegna che tutto può cambiare: rimanere fiduciosi significa tenere viva la speranza. “Come l’Alba” è prodotto e arrangiato dallo stesso Fabio Martorana.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=ttbzLZyglvc

Biografia di Fabio Martorana

Fabio Martorana nasce in Sicilia, in provincia di Caltanissetta, il 12 maggio 1981. La sua passione per la musica emerge fin dall’infanzia, quando a otto anni scopre la chitarra della zia: lo strumento era rotto, lui lo riparò e da quel momento non se ne separò più. Inizia a suonare e cantare da autodidatta, per poi perfezionarsi con studi privati.

A soli quattordici anni si esibisce nei primi live come cantante e chitarrista con il suo gruppo, interpretando brani di Nirvana, Pink Floyd, Metallica e altre icone del rock, oltre a presentare sue prime composizioni. Nei primi anni 2000 porta la sua musica in diverse città europee e internazionali, alternando gli studi universitari alle esibizioni serali.

Grazie alla determinazione e alla forza espressiva della musica, consegue due lauree: una in Scienze della Formazione e una in Ingegneria Civile. Si trasferisce quindi a Cisterna di Latina, dove fonda la propria azienda, Martorana Consulting Srl, oggi presente su tutto il territorio nazionale.

Nel 2020 pubblica il suo primo singolo, “Anima Bianca”, che diventerà la colonna sonora del film “Oltre le nostre Vite”, scritto, diretto e interpretato da Martorana. L’opera ottiene un grande riscontro nel 2021 sulle piattaforme musicali e cinematografiche. Seguono poi diversi singoli, tra cui “Essere come Sei”, “L’Essenza Migliore”, “I nostri Battiti”, “Tu sai Essere” e “Se Fossi”. Martorana è stato inoltre scelto come attore protagonista nella campagna pubblicitaria nazionale di Iliad.

Nel 2023 firma un importante progetto discografico di respiro internazionale, che prende forma con l’uscita di una serie di singoli:

“Sono felice di farti sapere” (8 marzo 2024)

“Mentre il Tempo Scorre Lento” (26 luglio 2024)

“Noi e l’immensità” (5 novembre 2024)

“Solo un sogno” (4 aprile 2025)

“Sarà come Perdersi” (luglio 2025)

“Come l’Alba” (21 novembre 2025)

L’artista è reduce da una tournée che da giugno a settembre 2025 ha toccato alcune tra le più importanti piazze italiane, per poi proseguire nei teatri e nei principali programmi televisivi durante la stagione invernale.

Sito web: sitefabiomartorana.net

