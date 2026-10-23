La prima sessione del Congresso Cardiacto a Palermo ha affrontato l’evoluzione delle terapie farmacologiche, l’innovazione tecnologica e un approccio sempre più integrato alla persona nella cardiologia contemporanea. Marco Canepa, Professore associato di Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI) dell’Università di Genova, cardiologo presso l’ospedale Policlinico San Martino di Genova e direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e coordinatore del Corso di Laurea in Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare all’Università di Genova, ha parlato di diagnosi e terapia dell’amiloidosi cardiaca da transtiretina.





“Oggi abbiamo parlato di diagnosi e terapia per evitare di perdere pazienti con amiloidosi AL. Come raccomanda il nuovo algoritmo nelle linee guida, bisogna escludere la componente monoclonale. Se c’è questa componente, i pazienti non devono fare la scintigrafia e devono seguire un percorso appropriato che coinvolga l’ematologo. Da un punto di vista terapeutico invece si aprono tante opportunità per pazienti con amiloidosi cardiaca da transtiretina. Tante opportunità perché abbiamo farmaci che agiscono a livelli diversi rispetto alla produzione della proteina. Questo ci costringerà nel prossimo futuro a provare a scegliere i farmaci corretti tenendo conto dell’efficacia di questi farmaci ma anche delle preferenze dei pazienti e dei costi. Questa scelta dovrà coinvolgere anche i politici sanitari”.

Intervista video al prof. Marco Canepa a Cardiacto 2026

Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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