In vista delle prossime elezioni comunali che vedranno il rinnovo dell’amministrazione comunale di Carini, nasce un nuovo progetto di idee aperto a tutti i cittadini. L’iniziativa è a firma del consigliere comunale uscente Fabio Ferranti, di Gianfranco Lo Piccolo, Giovanni Taormina e Vincenzo Montalbano.

“Uno spazio libero per costruire il futuro della città, “progetto Carini 2026”, movimento civico promosso da quattro professionisti con competenze complementari e una visione comune: Fabio Ferranti, Gianfranco Lo Piccolo, Giovanni Taormina e Vincenzo Montalbano, uniti per un nuovo modello di governo della Città. “Progetto Carini 2026” lancia una proposta concreta per il futuro di Carini, puntando su competenza, ascolto e partecipazione attiva dei cittadini”.





“Carini necessita di un metodo nuovo” – dichiara Vincenzo Montalbano – portavoce del movimento – non bastano più le promesse elettorali, servono competenze specifiche, visione a lungo termine e soprattutto la capacità di ascoltare chi vive, lavora ed investe in questa città ogni giorno. Progetto Carini 2026 a differenza dei tradizionali gruppi politici, ha già avviato un percorso di ascolto attivo della cittadinanza attraverso il format-video “il microfono ai carinesi”, ideato da Gianfranco Lo Piccolo, che porta, dalle piazze e dalle frazioni, la voce di commercianti, lavoratori, cittadini e professionisti fondamentali per costruire un programma condiviso”. “Non vogliamo calare dall’alto un programma preconfezionato” – spiega Gianfranco Lo Piccolo – vogliamo costruirlo insieme ai carinesi, strada per strada, problema per problema. La politica vera si fa cosi: dal basso”. Il consigliere comunale Fabio Ferranti lancia un invito aperto a forze politiche, movimenti civici e ai cittadini: l’obiettivo è sedersi attorno un tavolo per costruire una coalizione ampia, basata su una leadership riconoscibile, superando i personalismi, con esperienza e una squadra di governo credibile”.. Il Geom. Giovanni Taormina conclude dicendo: “siamo professionisti con competenze diverse . . . vogliamo governare il nostro e vostro paese mettendo a disposizione competenza e ambizioni mettendo al centro l’interesse pubblico, legalità e futuro”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.