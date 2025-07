Fondazione Costanza, sotto la guida di Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, è lieta di presentare l’evento culturale “Dame e Cavalieri dell’Arte”, dedicato al riconoscimento dell’eccellenza artistica con onorificenze di merito culturale.

La manifestazione si terrà il 5 luglio dalle ore 17,30 presso Failla Prodotti Tipici a Carini, partner e sponsor dell’evento, e vedrà la partecipazione di illustri artisti, performer, artigiani e ospiti d’onore.





Artisti premiati e partecipanti:

– Edgar Mabboux, grande artista e sostenitore di Fondazione Costanza

– Carmen Salvà del Corral

– Daniel Franzo

– Ambo Makoto

– Elena Bullo

– Lorena Ferrari

– Michela Pierobon

– Robin Wagenvoort

– Orietta Blasizza

– Bernard Pineau

– Valentina Zedda

– Robin Dubois

– Gabriele Popolo

– Giusi Messina (artigiana)

– Loriana Buscemi

– Marivita Muratore (ceramista)

– Clare Schouten

– Jarben Wang

– Marzia Cotroneo

– Antonella Gatti





Tra le modelle in passerella Roberta Molino e Rosy Carta, già note alla fondazione, ma sfileranno anche Serena Bommarito, Eliana Ciaravino, Anna Bruno

e Sofia Avarello.

– Historial Dance Academy, Gaetano La Piana e Luisa Marsiglia

– I Fiori di Marisa e l’associazione “Nati per vincere in volo come aquile”, Marisa Rubino

– Veteran Car Club Panormus, Antonio Auccello

– Sofia Di Lorenzo, Silvia Sindona, Martina Pochini (laboratorio teatrale Radici di Sole)

– Jennifer Divina

– Armand Curameng









In passerella: Carisma Couture

Organizzazione e media:

– Ufficio stampa: Joey Borruso

– Media Communications: Gioele Pennino

– Fotografo ufficiale: Alexandra Gavrilescu

– DJ: Maurilio





Si ringraziano tutti gli sponsor e i partecipanti, in particolare Euroform che curerà trucco e l’acconciatura delle modelle.

Non mancate a quest’evento che celebra l’arte, la creatività e l’eccellenza culturale, con performance, premiazioni e moda. A seguire degustazione di prodotti tipici dell’azienda Failla di Carini.

Luogo: Failla Prodotti Tipici

