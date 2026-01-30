Il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, lancia un appello “a tutte le forze politiche responsabili dei Consigli comunali dei 58 Comuni della provincia di Catania, affinchè si proceda ad indire la rottamazione dei tributi locali per incassare subito e quindi aiutare economicamente i cittadini a pagare senza difficoltà”. <<Noi di Italia Viva – dichiara Carmelo Finocchiaro – chiediamo immediatamente che venga recepito dal Comune di Catania, ma più in generale anche dai Comuni etnei la possibilità di fare la rottamazione dei tributi locali, perché dobbiamo buttare fuori l’ipocrisia dicendo di “premiare gli evasori” .





Così facendo – sostiene Finocchiaro – sono certo che risolveremo i problemi di migliaia di cittadini che per vari motivi non hanno potuto pagare le imposte locali che sono diventate care, anche se spesso i servizi sono inefficienti. Per cui rivolgiamo un accorato appello alle forze responsabili in Consiglio comunale, a Catania, ma anche a tutte le forze politiche responsabili dei Consigli comunali dei 58 Comuni della provincia di Catania, affinchè si proceda subito ad indire questa rottamazione.





Specie che in questo momento – prosegue Finocchiaro – c’è stato finalmente anche un appello del Ministro delle Finanze a fare tutto ciò. Questo porterebbe tanti soldi nelle casse dei Comuni e come dimostrato per le rottamazioni nazionali si è riusciti ad abbassare tutta la partita delle somme che dovevano ricevere dai cittadini. Per cui noi di Italia Viva – conclude il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di IV – siamo i difensori dei cittadini che devono avere la possibilità economica di poter pagare con la rottamazione che deve durare dieci anni, dando così uno stop a questo sistema vessatorio delle società private che gestiscono i tributi locali e che scrivono ipoteche e fermi amministrativi senza rispettare norme e leggi. Anche su queste questioni, Italia Viva vigilerà in maniera forte e precisa >>.

