Palermo. “Adesso riaprire il dialogo è fondamentale per vigliare sulle eventuali misure di efficientamento ed evitare che queste ricadano sulle lavoratrici ed i lavoratori nonché sui servizi di Caronte&Tourist in Sicilia”. Lo afferma la segretaria generale della Uiltrasporti Sicilia, Katia Di Cristina, dopo il positivo incontro tenutosi al ministero dei Trasporti: “Il Ministero ha preso in carico la questione e ha dichiarato di voler coinvolgere la nostra regione. Noi – continua Di Cristina – ci impegneremo a garantire che eventuali risorse aggiuntive vadano a beneficio del servizio e soprattutto a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Rimane il problema dell’organizzazione del lavoro, adesso l’azienda ci convochi per aprire un dialogo, bisogna “scongelare gli accordi” che Caronte & Tourist Isole Minori non sta onorando per ridare equilibrio e serenità al settore ”.







