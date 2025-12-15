«Il resoconto dell’evento Catania di Notte restituisce l’immagine di una Catania in festa, in cui a prevalere è stato il senso di partecipazione e di riscoperta». Queste le parole di Giovanni Magni, consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, che ha promosso l’iniziativa insieme al sindaco Enrico Trantino.

«I siti museali e archeologici – prosegue Magni – sono stati letteralmente invasi da catanesi e turisti, registrando un’affluenza oltre ogni previsione. Si è trattato di un’iniziativa complessa dal punto di vista organizzativo, ma nella quale abbiamo creduto fortemente perché anche attraverso momenti come questi si rafforzano il senso di fiducia e di appartenenza alle istituzioni».

L’obiettivo dell’amministrazione e della VII Commissione era chiaro: riscoprire e valorizzare i luoghi della cultura cittadina, unendo arte, musica e atmosfera natalizia in un unico grande evento diffuso nel centro storico. «Riscoprire tali valori attraverso la cultura, la musica e lo spirito natalizio era il nostro traguardo – sottolinea Magni – e riteniamo che sia stato pienamente raggiunto».

Non manca un sentito ringraziamento a quanti hanno reso possibile la riuscita della manifestazione: «Desidero ringraziare gli operatori turistici, le forze dell’ordine, i negozianti e tutti gli amministratori che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Catania di Notte è stata la dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra pubblico e privato possa trasformarsi in un volano di sviluppo e di promozione per l’intera città».

Il consigliere conclude rilanciando una visione di città aperta e partecipata: «Catania deve essere una città viva, della quale tutti siamo partecipi e responsabili: amarla e proteggerla, di giorno come di notte, è nostro dovere – e piacere – di buoni cittadini. Conoscerla e diffonderne le bellezze è un’incombenza di cui non possiamo non farci carico. Da questa esperienza ripartiamo con ancora più entusiasmo, per programmare nuovi momenti di condivisione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.