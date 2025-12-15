

Di Bartolo Presidente MLN “Una giornata di bonifica con il metal detector che ha coinvolto grandi e bambini, ma ha rivelato anche l’allarme inquinamento da metalli pesanti e rifiuti”

Carini .Il movimento Libertà Nazionale, con la partecipazione del leader dell’UDC Giovanni Gallina, ha organizzato ieri, domenica 14 dicembre, una bonifica di un tratto di spiaggia. L’attività, resa possibile dall’uso di un metal detector, ha coinvolto e divertito molti bambini presenti. Tuttavia, il ritrovamento di metalli pesanti e rifiuti di vario genere sotto la spiaggia ha evidenziato la problematica dell’inquinamento ambientale, sottolineando l’importanza di iniziative di tutela del nostro patrimonio naturale.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.