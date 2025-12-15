“A te, mamma, che avevi un’empatia rara, che sapevi donarti agli altri con il cuore aperto, che illuminavi le giornate di chiunque ti stesse accanto con un sorriso sincero. Sei stata il mio punto fermo, la mia forza, la mia compagna di vita quando eravamo rimaste sole. Insieme ci siamo rialzate ogni volta, e insieme avremmo affrontato tutto, ancora una volta. Ma la tua vita è stata spezzata da una violenza che non può e non deve più essere giustificata. Il tuo nome, la tua luce, il tuo esempio non saranno dimenticati. Questo libro è per te, e per tutte le donne come te: donne straordinarie, che meritavano amore, rispetto, futuro. Donne che continuano a vivere nella voce di chi le ha amate. Ti porto con me, per sempre mammina mia. E attraverso queste pagine, grido al mondo che non basta più il silenzio. Per sempre noi. La tua Carly”.

Una vera e propria lettera d’amore che Carlotta Sinagra dedica alla mamma, Giovanna Bonsignore, la donna di 46 anni, uccisa il 15 dicembre del 2022 dal suo compagno, che poi si tolse la vita.

Una conversazione con la madre che rende ancora più prezioso “Parlerò di te”, il libro edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”, che raccoglie le poesie della prima e seconda edizione del Concorso di poesia “Giovanna Bonsignore”, ideato e promosso dall’associazione “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”, presieduta da Caterina Vitale, con la partecipazione dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Pietro Palumbo” di Villabate.

«Grazie a quanti hanno sentito l’urgenza di partecipare con parole di ferma condanna verso ogni forma di violenza, di abuso, di pregiudizio, di tortura, di delitto – afferma Caterina Vitale, presidente dell’associazione “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità” – riaffermando il valore del dialogo, del confronto, del rispetto, della forza della parola. Grazie per l’entusiasmo e la calorosa partecipazione alla dirigente scolastica, al collegio docenti, agli studenti e alle studentesse e le rispettive famiglie della scuola primaria di secondo grado “Pietro Palumbo” di Villabate. Grazie alla carissima Giuseppina Tesauro, sociologa e giornalista, per la splendida prefazione che ha dato lustro e prestigio a questa raccolta. L’abbraccio, infine, va a Carlotta, una piccola Donna coraggiosa e alla sua indimenticabile mammina Giovanna».

Un concorso che non si è mai voluto configurare come una competizione poetica, ma quale vero e proprio laboratorio di coscienza civile.

«Ci sono ferite che attraversano la storia di una comunità e ne segnano per sempre la coscienza. La sera del 15 Dicembre 2022 – scrive nella prefazione Giuseppina Tesauro, direttrice della testate giornalistica “L’Epoca Culturale” – Villabate ha perso una giovane donna, Giovanna Bonsignore, e con lei un frammento della propria innocenza collettiva. Giovanna non era solo una vittima: era una presenza viva, impegnata nella crescita culturale e sociale del suo territorio, animata da un profondo senso di altruismo e partecipazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che la poesia tenta di colmare non con la rassegnazione, ma con la luce della parola. Significativa è la presenza di Carlotta Sinagra, la cui partecipazione conferisce al concorso una dimensione profonda di continuità affettiva e morale: un ponte tra la memoria e il futuro, tra la voce di una madre e quella di una figlia che sceglie di custodirne l’eredità attraverso la poesia. Le parole dei giovani poeti e poetesse risuonano come un coro limpido e coraggioso, esprimendo una verità essenziale: la violenza non è mai amore, e l’amore vero nasce solo nel rispetto reciproco. La poesia, in questa silloge, diventa libertà: libertà di sentire, di parlare, di denunciare, di guarire».





