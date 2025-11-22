In occasione della giornata contro la violenza sulle donne la Daikidojo in data 23 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 terra’ all’interno del proprio Dojo un incontro tutto al femminile, per proporre delle ore all’insegna di tecniche utili all’autodifesa tenute e svolte da maestri del Dojo più storico della città di Catania.

Obiettivo di tale evento è la sensibilizzazione sul tema della violenza fisica e psicologica che sempre piu’ prende il sopravvento in una società vulnerabile fatta di incoerenze culturali e sociali. Purtroppo oggi sempre piu’ donne sono vittime di femminicidio, come casi più estremi, ma anche di violenze domestiche, sessuali, stalking, fisiche e psicologiche. l’arte marziale giapponese praticata da piu’ di vent’anni alla Daikidojo e’ il jujitsu “arte della cedevolezza” disciplina la cui caratteristica e fondamento è quella che anche una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un qualsiasi attacco grazie alla capacita’ di flessibilità e tecnica, utilizzando la forza dell’avversario contro se stesso.

L’obiettivo di questo evento e’ quello di diffondere una maggiore conoscenza di questa disciplina e delle caratteristiche e benefici a cui le donne di qualsiasi età possono attingere. Il Jujitsu ti insegna a difenderti ti insegna ad amare il tuo corpo per quello che riesce a realizzare, non per quello che sembra non è necessario essere grandi e prestanti fisicamente per raggiungere i tuoi obiettivi di crescita ed essere brave stimola e crea una fortissima sorellanza sul tatami, relazioni forti e sincere basate sul rispetto e stima reciproca abbatte barriere sull’idea di ciò che una donna dovrebbe o non dovrebbe fare ti rende un modello ed esempio per le generazioni future disciplina che amorevolmente si può praticare in più componenti della famiglia consentendo all’interno del proprio nucleo familiare una maggiore crescita affettiva ed emotiva.

Rinforza l’autostima e la consapevolezza di se e delle proprie capacita’ aiuta ad amarsi di più ed a pretendere il meglio per se stesse sia in amore che nelle scelte professionali. Quindi vi aspettiamo numerose e gioiose nel trascorrere del tempo tutto al femminile per ricordarci sempre che dobbiamo amarci e sostenerci nel meraviglioso cammino della vita.

“Le donne hanno diritto di chiedere l’amore e il rispetto che meritano. Non siamo fatte per subire, ma per brillare con la nostra unicità…” Jane Austen

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

