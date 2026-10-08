Brucchieri, Latino e Nicotra: “La nuova individuazione della Porta delle Farfalle supera le criticità legate a sicurezza, viabilità e Protezione Civile”

«La revoca dell’individuazione del piazzale della Piscina comunale di Nesima quale sede della Fiera dei Morti e la scelta della Porta delle Farfalle di Librino rappresentano un passaggio importante e una soluzione che tiene conto delle criticità che avevamo tempestivamente segnalato».

Lo affermano i consiglieri comunali del gruppo Movimento per l’Autonomia, Bruno Brucchieri, Simona Latino e Giuseppe Nicotra, commentando il superamento della precedente ipotesi di Nesima e l’individuazione della nuova area per lo svolgimento della manifestazione.

«Fin dall’inizio – ricordano i consiglieri – avevamo espresso perplessità, riprendendo le preoccupazioni del Presidente del Consiglio Anastasi, sull’idoneità dell’area di Nesima, chiedendo verifiche puntuali prima di confermare una scelta che avrebbe avuto rilevanti conseguenze sulla sicurezza e sulla viabilità del quadrante».





Tra gli elementi evidenziati dal gruppo MPA vi erano la funzione del piazzale come area di attesa prevista dal Piano di Protezione Civile, la presenza di un numero limitato di vie di fuga e le caratteristiche della viabilità di Trappeto Sud, già particolarmente complessa: «Avevamo inoltre sottolineato il possibile impatto sulla Circonvallazione e sulle vie di accesso a due importanti presidi ospedalieri cittadini, il Garibaldi Nesima e il Policlinico. Si trattava di aspetti che, a nostro avviso, rendevano necessario un approfondimento prima di procedere con l’organizzazione della Fiera».

La successiva verifica delle condizioni dell’area, anche nell’ambito del confronto in sede prefettizia, ha fatto emergere ulteriori difficoltà legate agli interventi necessari per rendere fruibile il parcheggio, alla rimozione e allo spostamento delle strutture presenti e alla gestione della viabilità nei tempi previsti.

«Prendiamo atto positivamente della revoca della sede di Nesima e dell’individuazione di una soluzione alternativa – affermano Brucchieri, Latino e Nicotra –. La nuova scelta consente di superare le criticità che avevamo posto all’attenzione dell’Amministrazione e di impostare la Fiera in un’area maggiormente funzionale alle esigenze organizzative dell’evento».





Il gruppo MPA sottolinea quindi il valore del confronto istituzionale che ha accompagnato il cambio di sede.

«La tutela della sicurezza, della mobilità e della vivibilità dei quartieri deve rappresentare una priorità. Segnalare tempestivamente le criticità e poi arrivare, attraverso il confronto, a una soluzione diversa rispetto a quella inizialmente individuata è un risultato positivo per la città».

La nuova sede della Porta delle Farfalle di Librino dovrà ora essere accompagnata da un’attenta pianificazione degli accessi, della viabilità e dei servizi, in vista della Fiera dei Morti in programma dal 24 ottobre al 2 novembre.

«L’obiettivo – concludono i consiglieri MPA – è garantire una manifestazione importante per la tradizione cittadina nelle migliori condizioni possibili, tutelando cittadini, residenti, operatori e visitatori».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.