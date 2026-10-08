Enel ancora una volta in campo per la tutela dell’ambiente. Si è svolta oggi a Palermo una nuova giornata del programma “Park Litter” che da anni, da Nord a Sud, tocca moltissime località italiane all’insegna della cura del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Grazie all’iniziativa di volontariato aziendale di Enel, organizzata in collaborazione con Legambiente, una quarantina di volontari si sono dati appuntamento stamattina a Punta Barcarello, presso la Riserva Naturale Orientata Capo Gallo, tra le borgate palermitane di Mondello e Sferracavallo.





L’attività, che rientra nel più ampio programma di volontariato Enel, ha permesso di recuperare una gran mole di rifiuti, restituendo bellezza e integrità a uno spazio verde, a ridosso del mare. Tra i materiali recuperati, alcuni con elevati tempi di degradazione nell’ambiente, c’erano anche molti rifiuti speciali, tra cui assi di legno, un copertone d’auto e varie barre di metallo arrugginite. Recuperati anche cinque sacchi di carta, di plastica e di indifferenziata e oltre un centinaio tra bottigliette di vetro e lattine. Recuperati, infine, anche oltre 2500 mozziconi di sigarette

Enel, nell’ambito del suo ormai consolidato programma di volontariato aziendale, permette ai propri dipendenti di usufruire di una giornata di permesso retribuito all’anno per svolgere attività di volontariato in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore. Il programma ha coinvolto finora diverse migliaia di dipendenti dell’azienda elettrica in centinaia di progetti realizzati in tutta Italia e dedicati alla solidarietà, alla formazione e alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale italiano.





I volontari Enel riqualificano spiagge e parchi urbani con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali. Inoltre, le giornate di volontariato per l’ambiente rappresentano un’opportunità per ricevere una formazione sul campo e approfondire il valore dell’economia circolare, il rispetto per le aree pubbliche e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del contesto che ci circonda.

Il progetto di pulizia nei parchi cittadini, che Enel ha avviato insieme a Legambiente, oltre a ripristinare lo stato dei luoghi, monitora lo stato di salute di parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche.

La collaborazione tra Enel e Legambiente dimostra che la sinergia tra aziende e organizzazioni non profit può generare benefici concreti e duraturi, contribuendo alla costruzione di comunità più consapevoli e sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

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