Promuovere l’aggregazione giovanile, mettere in rete le realtà degli oratori e realizzare esperienze di animazione culturale alla luce del Vangelo. Con questo spirito nasce a Cefalù l’Associazione ForumOratori APS, fortemente sostenuta e voluta dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante. La nuova associazione è stata ufficialmente costituita il 3 ottobre scorso nei locali del Seminario Vescovile di Cefalù.

La nuova realtà nasce con l’obiettivo di mettere in rete le esperienze maturate in questi anni nell’ambito oratoriale nelle parrocchie della Diocesi, favorendo la progettazione e la realizzazione di attività e iniziative a servizio delle comunità e delle giovani generazioni.

Il progetto è maturato nell’ambito della Commissione diocesana sul Terzo Settore, presieduta dall’avvocato Michela Taravella, e si inserisce nel lavoro svolto dal Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi, con l’obiettivo di valorizzare le competenze già presenti sul territorio e offrire alle comunità nuovi strumenti di progettazione e collaborazione.





«Non abbiamo voluto semplicemente costituire una nuova associazione – spiega l’avvocato Taravella -, ma creare uno strumento concreto a disposizione delle parrocchie e degli oratori, capace di offrire supporto e accompagnamento e di trasformare idee e bisogni in progetti e opportunità. La grande adesione al progetto rappresenta per noi una soddisfazione, ma anche una responsabilità. La sfida è passare dalle idee ai progetti e dai progetti alle opportunità, mettendo in campo strumenti concreti per offrire ai nostri giovani occasioni di crescita e partecipazione».

ForumOratori sarà anche una struttura di supporto giuridico, tecnico e amministrativo per le realtà parrocchiali, aiutandole a cogliere le opportunità offerte dal Terzo Settore. Tra le sue finalità rientrano infatti anche la partecipazione a iniziative progettuali, l’intercettazione di bandi e avvisi pubblici e privati, la costruzione di partenariati e lo sviluppo di programmazioni condivise.





Per il Vescovo Marciante si tratta di «uno strumento utile per lavorare insieme e per costruire nuove opportunità di crescita e di partecipazione. L’oratorio, infatti, rappresenta un canale privilegiato per andare incontro alle nuove generazioni, offrendo ai ragazzi e alle ragazze occasioni di socialità, confronto e crescita sana».

L’associazione promuoverà iniziative culturali, educative, sociali e formative, con particolare attenzione alle giovani generazioni, valorizzando anche strumenti innovativi come l’amministrazione condivisa, che favorisce la collaborazione tra enti pubblici e soggetti del Terzo Settore nella realizzazione di interventi di interesse generale.

«In un tempo in cui la tecnologia occupa sempre più spazio nella vita quotidiana – conclude mons. Marciante -, è importante promuovere momenti di aggregazione reale, educando a un uso consapevole degli strumenti digitali e contrastando, soprattutto tra i più giovani, il rischio di un utilizzo smodato della tecnologia. Attraverso lo sport possiamo quindi trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, la condivisione e il senso di comunità».





A presiedere la nuova realtà sarà don Francesco Casamento che guiderà il CdA composto da Marco Loiacono (vicepresidente), don Francesco Lo Bianco (segretario), Cosimo Ficano (tesoriere) e don Salvatore Spagnuolo.

La costituzione di ForumOratori rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla Diocesi di Cefalù, tra le prime realtà a livello regionale ad aver riconosciuto concretamente il ruolo strategico del Terzo Settore nella promozione della partecipazione, della corresponsabilità e dello sviluppo delle comunità.

Un progetto che guarda al futuro, partendo da una realtà profondamente radicata nel territorio come quella degli oratori, chiamati a diventare sempre più luoghi di aggregazione, laboratori di progettazione sociale e spazi di partecipazione attiva per le giovani generazioni.

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