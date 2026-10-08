La pista dello stadio Aci e Galatea è pronta ad accendersi ed accogliere atleti provenienti da tutta la Sicilia. Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 16, è in programma il 2° Memorial Nino Leotta, meeting regionale di atletica, organizzato dall’ASD Atletica Virtus Acireale, col patrocinio del Comune di Acireale, in ricordo di Nino Leotta, fondatore e presidente dell’associazione.

Protagonisti atleti e atlete di tutte le età, dalle categorie promozionali fino a quelle agonistiche, con un programma articolato su distanze comprese tra i 200 e i 5000 metri. Iniziano le categorie giovanili e a seguire, alle 18.30, spazio alle competizioni agonistiche con Allievi e Assoluti in pista nelle prove di velocità e mezzofondo.





Il tartan dell’Aci e Galatea diventa dunque teatro di gare combattute fino all’ultimo centimetro dal traguardo ma accanto alla competizione, il meeting è l’occasione per ricordare Nino Leotta, scomparso due anni fa. Conosciuto e apprezzato nell’atletica siciliana ha saputo dare carattere e solidità alla Virtus Acireale fino a portare titoli nazionali nel medagliere acese. Solare e sempre disponibile riusciva a instaurare un rapporto diretto e familiare diventando per i suoi atleti un vero punto di riferimento, dentro e fuori dalla pista.





“La storia della Virtus è nata quasi naturalmente, attraverso la famiglia e la passione per lo sport. I figli, Letizia e Riccardo, avevano iniziato a praticare atletica – racconta Cinzia Leotta, sorella di Nino e attuale presidente dell’ASD Atletica Virtus Acireale – e da lì è cresciuto l’interesse che ha portato Nino a impegnarsi sempre di più, fino a fondare la società l’11 dicembre 2007”.





Il Memorial Nino Leotta consolida la sua presenza nel panorama sportivo della città e quest’anno si svolge sulla pista ripristinata dell’impianto di via dello Stadio, con l’obiettivo di far crescere la manifestazione e darle continuità negli anni. È inserito nel calendario FIDAL ed è rivolto agli atleti tesserati.

Particolare attenzione è dedicata alle premiazioni. Nelle gare promozionali saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre tutti gli atleti riceveranno una medaglia di partecipazione. Per le gare agonistiche, invece, sarà assegnato il Memorial Nino Leotta alla migliore prestazione tecnica, individuata sulla base delle tabelle federali. Il riconoscimento aggiunge al risultato sportivo un valore ancora più ampio: quello della gratitudine verso una persona che proprio attraverso lo sport ha saputo esprimere passione, confronto e rispetto.

“Quello che cerchiamo di fare è dare continuità a ciò che Nino ha costruito. Il modo più concreto per ricordarlo – spiega la presidente Leotta – è continuare a lavorare per l’atletica e per i giovani, facendo crescere questa società e questa manifestazione”.





La prima edizione del Memorial Nino Leotta ha portato a Catania oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia, confermando l’interesse per l’atletica e l’importanza di creare occasioni di incontro. L’obiettivo è ripartire da quel risultato e riportare in pista lo stesso entusiasmo, attraverso una giornata all’insegna dello sport e dei suoi valori più autentici.

La seconda edizione del meeting, a ingresso gratuito, conta anche quest’anno sul sostegno di aziende e persone che hanno scelto di dare contributo importante per far crescere l’appuntamento e renderlo sempre di più parte della vita sportiva della città.

Tutto pronto dunque per raccontare l’impegno di Nino Leotta per l’atletica leggera e 19 anni di storia della Virtus Acireale attraverso la sua l’eredità più grande: il progetto di trasmettere il valore dello sport alle nuove generazioni.

Luogo: Stadio, via dello Stadio, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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