Una raccolta fondi su GoFundMe per sterilizzare undici gatti. È l’iniziativa promossa, da Catania, da Laura Procaccianti, che gestisce un’oasi felina con quasi venti ospiti: “Per fortuna – scrive – molti di loro sono stati adottati ma alcuni no”.

La raccolta fondi è arrivata a 2.100 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiuto-sterilizzazioni-castrazioni.

“Ad aprile – racconta l’organizzatrice – ho salvato due gatte incinte e altri cuccioli. Quelli rimasti adesso hanno quasi sei mesi”.

Restano adesso cinque femmine e sei maschi, “che non erano messi in conto poiché speravo, pensavo, credevo di adottare tutti”.

“Questo – aggiunge – mi rammarica e mi rende inerme davanti a tutto ciò che dovrò correre a fare, ovvero sterilizzare tutti”.





