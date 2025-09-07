C’è tempo ancora fino a lunedì 15 settembre per applicare a “Onda”, il programma di accompagnamento dedicato alla nascita e crescita di imprese sociali in Sicilia promosso dalla Fondazione Marea. L’iniziativa, della durata di tre mesi, offre formazione intensiva, mentoring personalizzato e supporto economico a gruppi di aspiranti imprenditori sociali pronti a rispondere alle sfide più urgenti del territorio: disuguaglianze, spopolamento, crisi ambientale e mancanza di opportunità.

Il programma si rivolge a team di almeno due persone, di cui la metà residente in Sicilia, con idee innovative capaci di generare impatto positivo e duraturo. I partecipanti avranno accesso a un percorso formativo ibrido realizzato in collaborazione con Isola Catania e a|cube, incubatore certificato per l’impatto sociale, con bootcamp mensili, tutor dedicati e mentoring su misura. I tre progetti migliori riceveranno 10.000€ a fondo perduto per l’avvio dell’impresa, mentre tutti i gruppi partecipanti beneficeranno di 2.000€ di pocket money per partecipare ai bootcamp.

Oltre al supporto economico, i partecipanti entreranno nella rete di Fondazione Marea per tre anni, accedendo a un ecosistema di oltre 400 pionieri, imprese e partner.

Fondazione Marea

La Fondazione trasforma la diaspora siciliana in comunità, aggregando risorse filantropiche e volontariato di competenze per costruire un ecosistema di imprenditorialità sociale e generare opportunità per restare, tornare e approdare in Sicilia.

