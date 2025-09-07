Il cioccolato di Modica Igp protagonista di Sicily Food Vibes, dal 5 al 7 settembre 2025, in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica per l’evento itinerante, promosso dall’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – con il contributo organizzativo del Comune di Modica – e in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani (URCS) e l’Associazione Cuochi Iblei.

L’iniziativa è nata per celebrare l’ambito riconoscimento della Sicilia, prima e ad oggi unica regione italiana, insignita del titolo di Regione Gastronomica Europea 2025 assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat).

Il Consorzio esprime apprezzamento e gratitudine all’Assessore Salvatore Barbagallo, assessore dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana , che ha promosso ut Tour in 20 città , proponendo un’esperienza di gusto unica che sta raccogliendo l’apprezzamento dei cit

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

