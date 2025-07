Su indicazione della Coordinatrice Provinciale dell’Unione di Centro per la provincia di Catania, Giusy Gurrieri, e sentito il parere favorevole del Coordinatore Regionale Udc, l’On. Decio Terrana, il coordinatore nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo, ha comunicato la nomina a Responsabile dei Giovani Udc per la Provincia di Catania a Vincenzo Occhipinti, offrendo piena disponibilità e vicinanza per ogni necessaria sinergia per continuare il percorso di formazione di una nuova Classe Dirigente Politica Preparata e Moderata dell’Unione di Centro.

Questa la dichiarazione della Coordinatrice Provinciale di Catania, Giusy Gurrieri: “La nomina di Vincenzo porta vivacità e nuova linfa per ridare fiducia ad una rappresentanza giovanile nel mondo politico. In un momento storico dove sono in crisi tutti i valori morali religiosi e culturali siamo orgogliosi che vi siano giovani che sono desiderosi di scommettere su sé stessi per dare un segno positivo e costruttivo. L’attività di Vincenzo ci fa capire la sua voglia di fare anche in una piccola realtà come Grammichele. Bisogna dare spazio a questi carismi e farli fruttare a servizio dell’altro. Questo ci dice San Paolo in merito ai carismi, siamo felici di essere portatori di bellezza. Auguri Vincenzo”

Vincenzo Occhipinti si dedica infatti ad una associazione sportiva dove unisce lo sport dei giovani a progetti sul sociale inclusione di bambini con patologie croniche.

Soddisfatto anche il Coordinatore Regionale, l’On. Decio Terrana: “Sono molto felice dell’impegno di Vincenzo in questo nostro percorso di rinnovamento e di affermazione dei valori della dottrina sociale della Chiesa. Dobbiamo sempre mettere al centro i bisogni della persona, aiutare il prossimo, e la Politica deve essere un servizio a questi bisogni”.

