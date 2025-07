Palermo – A Mondello si continua a parcheggiare in doppia fila, sui marciapiedi e in ogni spazio disponibile, anche illegale. Eppure, il parcheggio pubblico Mongibello – uno dei pochi realizzati per alleggerire la pressione veicolare sulla borgata – resta chiuso ogni giorno dalle 20 in poi, anche nel pieno della stagione turistica.

Una situazione che la consigliera comunale Caterina Meli definisce “assurda e dannosa”, puntando il dito contro l’immobilismo dell’amministrazione comunale e, in particolare, contro la mancata volontà di intervento da parte del dirigente dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, architetto Alessandro Carollo.





“Da mesi chiedo di estendere l’orario serale del parcheggio tramite note inviate agli uffici competenti , ma da parte del dirigente riceviamo solo rinvii, silenzi e giustificazioni poco convincenti. Una strategia del temporeggiamento che, di fatto, danneggia la città e la borgata ,” denuncia Meli.

La consigliera ha constatato di persona gli effetti di questa gestione inefficiente. “Ho visto cittadini costretti a fare vere e proprie corse per recuperare l’auto prima delle 20, per non rischiare di rimanere bloccati all’interno o ricevere una sanzione. È una situazione insostenibile, che trasmette l’idea di un servizio pubblico ostile invece che funzionale.”





Eppure, il parcheggio Mongibello è stato recentemente automatizzato con un investimento pubblico importante: circa 200 mila euro spesi da AMAT per installare cancelli automatizzati e modernizzare l’accesso. “Un intervento che avrebbe dovuto garantire efficienza e flessibilità, ma che oggi risulta inutile proprio a causa della decisione di mantenerlo chiuso quando serve di più.”

Il parcheggio Mongibello era stato rilanciato con l’obiettivo di contrastare degrado e disordini, mettendo in sicurezza un’area spesso soggetta ad abusi. “Oggi tutto questo lavoro rischia di essere vanificato. L’amministrazione comunale – conclude Meli – deve assumersi la responsabilità politica di un servizio che sta fallendo nel suo compito. Basta rimandare: è tempo di aprire Mongibello anche la sera, come chiedono i cittadini, come richiede il buon senso.”





La nota ufficiale alla dirigenza comunale

Già l’11 giugno 2025, la consigliera Meli aveva formalmente sollecitato un intervento con una nota inviata sia al dirigente dell’Ufficio Mobilità, arch. Alessandro Carollo, sia al presidente di AMAT, dott. Giuseppe Mistretta. Nella comunicazione (Prot. n. 563), Meli chiedeva la revoca dell’ordinanza n. 917 del 31.07.2024, che disciplina l’attuale gestione della sosta nel parcheggio Mongibello.

Nella nota si sottolineava l’urgenza di adattare l’orario del parcheggio alla stagione estiva, proponendo l’apertura serale fino alle 02:00 dalla domenica al giovedì, e fino alle 03:00 il venerdì e il sabato. Una misura mirata a rispondere all’aumento del traffico e delle esigenze turistiche, garantendo al contempo ordine e sicurezza.

Finora, però, nessun riscontro concreto è arrivato dagli uffici competenti.

Luogo: Mondello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

