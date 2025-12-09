Cefalù si prepara a vivere La Via dei Presepi 2025, il percorso che unisce la bellezza dei luoghi sacri, la creatività delle botteghe, l’impegno delle scuole, il patrimonio artistico cittadino e la partecipazione della comunità. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Cefalù e dalla Pro Loco cittadina, dall’8 dicembre al 6 gennaio trasformerà la città in un grande racconto diffuso dove natività, arte e devozione diventano esperienza condivisa che attraversa chiese, cortili, spazi monumentali e attività del centro storico.

Tra gli appuntamenti in calendario spicca il concerto per la pace di Noa, un momento artistico e simbolico di grande intensità, in programma il 23 dicembre e ospitato all’interno della Basilica Cattedrale.





Il percorso attraverso le natività, che verrà ufficialmente inaugurato lunedì 8 dicembre dal Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, offre numerose tappe tutte da scoprire: la Mostra Diocesana dei Presepi nel Complesso Monumentale di San Domenico; la mostra “In principio era creta”, dedicata alla tradizione ceramica di Santo Stefano di Camastra all’Osterio Magno; la mostra presso l’Ottagono di Santa Caterina; le esposizioni nelle chiese e nei luoghi simbolo della città, dalla Cattedrale al Museo Mandralisca, dall’Episcopio alla Porta Pescara; i tanti presepi ospitati nelle vetrine delle attività del centro storico e le opere realizzate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Nicola Botta” per “Prisiepi tra stuoria, mari, tierra e stiddi”.





Non manca infine lo spazio dedicato alla solidarietà. All’interno della Mostra Diocesana sarà infatti possibile sostenere le Comunità Alloggio “Regina Elena” e “Carlo Acutis” attraverso le t-shirt solidali Navigatori della Speranza, realizzate dai ragazzi della Badiola.

«La Via dei Presepi – dice il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante – ci invita a riscoprire, attraverso arte e tradizione, il cuore del Natale: Dio che si fa vicino e ci dona speranza. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo cammino condiviso, segno di una comunità viva e generosa. Il concerto per la pace di Noa sia per tutti un richiamo a pregare e operare per un mondo riconciliato. Le Natività che incontreremo siano luce e invito a riscoprire la gioia del Vangelo nelle nostre famiglie e nella nostra città».

La Via dei Presepi è un racconto condiviso, un cammino che invita, nella frenesia quotidiana, a fermarsi per ritrovare, attraverso la bellezza e la tradizione, il senso profondo di un tempo che unisce fede, comunità e memoria.

