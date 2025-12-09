Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ircac riunito dal Presidente Vitalba Vaccaro, che si è svolta il 2 dicembre scorso, su proposta del Direttore Generale Giacomo Terranova, sono stati approvati una serie di provvedimenti riguardanti crediti a medio termine e crediti di esercizio per un ammontare complessivo di oltre 700 mila euro.

Di tali finanziamenti a tasso agevolato hanno potuto usufruire le cooperative che avevano fatto istanza di credito di esercizio e credito a medio termine all’Ircac, che si conferma quale punto di riferimento dell’economia siciliana, consentendo lo sviluppo e la crescita della cooperazione siciliana, attraverso l’accesso al credito agevolato.





Sono stati deliberati in particolare finanziamenti agevolati che riguardano cooperative sociali e di produzione e lavoro. A beneficiarne sono la cooperativa A.V.L. Produzioni – di Villabate, la cui attività consiste nel noleggio e installazione di impianti e attrezzature per spettacoli, manifestazioni e meeting, la cooperativa Piano B di Palermo che gestisce un negozio di ferramenta; la cooperativa Decor House di Palermo, la cui attività principale consiste nella realizzazione, personalizzazione e commercializzazione di tappeti realizzati sia a mano che con i macchinari; la cooperativa Centro Ortopedico Di Francesco di Marsala che gestisce in concreto un officina ortopedica specializzata nella progettazione e costruzione di dispositivi medici ortopedici su misura; la cooperativa sociale Terre di confine di Marsala che gestisce una comunità alloggio per disabili psichici. Infine è stato concesso un credito a medio termine alla cooperativa Bonura Group di Santa Ninfa in provincia di Trapani per l’acquisto e la ristrutturazione di due immobili, nel comune di Santa Ninfa e l’acquisto di macchinari e arredi per la realizzazione di un impianto finalizzato all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di articoli funerari.





La cooperazione siciliana oggi è rappresentata da piccole e medie imprese che nel loro agire quotidiano riescano a rispondere a nuovi bisogni per realizzare la loro mission e l’Ircac con i finanziamenti agevolati vuole essere al loro fianco; in particolare il ruolo dell’Ircac è fondamentale per realizzare un costante raccordo tra crescita dell’imprenditoria e il mondo della cooperazione. Le cooperative che si rivolgono all’Ircac possono ricevere un finanziamento nella fase di avvio dell’attività dell’impresa, il cosiddetto start-up, possono richiedere il credito di esercizio per le spese di gestione dell’attività della cooperativa che attualmente arriva fino a 30 mila euro per tutte le cooperative e può essere concesso senza valutazione del patrimonio dei garanti e può essere portato a 40 mila euro nel caso di cooperative composte per la maggioranza da donne.

L’Ircac conferma la validità della sua mission aziendale continuando a lavorare a fianco delle Centrali cooperative e del governo regionale per svolgere la propria funzione di supporto alla crescita economica regionale.

