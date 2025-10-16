Ogni guerra finisce con la parola “pace”.

Ma dietro quella parola, troppo spesso pronunciata con enfasi e cerimonia, restano i corpi, le macerie, i bambini senza scuola, le città senza futuro. Ci si chiede allora se servano davvero centomila morti per sedersi a un tavolo e parlarsi. La risposta, purtroppo, la conosciamo già.

Ogni conflitto nasce dalla stessa illusione: che la forza possa risolvere ciò che la ragione non riesce a comporre. Ma la guerra non è mai una soluzione: è un fallimento. È la dimostrazione che l’uomo, nonostante secoli di storia e di progresso, continua a cedere alla propria stupidità.



Dietro le bandiere, le ideologie e le giustificazioni strategiche, resta una verità semplice: la guerra è sempre una sconfitta per tutti.

Non c’è gloria nel sangue, non c’è vittoria tra le rovine. La pace arriva sempre tardi, quando le voci dei morti sono ormai troppe per essere ignorate.

I politici firmano accordi, i generali tornano nelle loro case, ma chi ha perso tutto — i civili, le famiglie, i bambini — resta a ricostruire ciò che la follia ha distrutto.



Il vero coraggio non è combattere, ma evitare di combattere.

La vera intelligenza non è dominare, ma capire.

Quando l’umanità imparerà che la pace non si conquista con le armi ma con la ragione, forse non serviranno più centomila morti per ricordarci quanto siamo stati stupidi.

Giovanni Leonardo Damigella



