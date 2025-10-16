La bellezza dei piccoli gesti quotidiani

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “avrò cura di te”, il nuovo singolo del ragusano Roccuzzo, pubblicato da Joseba Publishing e distribuito da Altafonte.

Il videoclip è a cura di Marko Carbone: https://www.youtube.com/watch?v=58VN2PWHbm0

Il brano, scritto insieme a Giovanni Segreti Bruno e prodotto da Artu10000000, è un autentico inno all’amore nella sua forma più profonda: la cura dell’altro. Una ballad intensa ed emozionante, che celebra la bellezza dei piccoli gesti quotidiani e la connessione autentica con chi ci circonda.





«È una canzone che mi rappresenta pienamente – spiega Roccuzzo – perché racconta un amore fatto di presenza, attenzione e delicatezza».

Il singolo segna il ritorno dell’artista con un sound più maturo e consapevole, e ha già riscosso grande attenzione sui social grazie a una serie di spoiler virali, condivisi dallo stesso Roccuzzo durante la fase di scrittura, spesso in compagnia del suo inseparabile cane Ohana. Il progetto segna anche l’inizio di un nuovo percorso artistico e professionale per Roccuzzo, oggi affiancato dal team composto da Gianna Martorella, Gianni Testa e l’etichetta Joseba Label, con cui sta lavorando a nuovi progetti discografici e collaborazioni.





Biografia

Roccuzzo si fa conoscere al grande pubblico nel 2020 grazie alla sua partecipazione a X-Factor, dove conquista giudici e spettatori con una toccante interpretazione di Promettimi. La sua esibizione diventa il video più virale dell’edizione e lo porta nella classifica dei singoli più acquistati in Italia nello stesso anno. Dopo l’esperienza televisiva, intraprende un percorso da cantautore, pubblicando diversi singoli che ottengono ottimi riscontri e vengono trasmessi da importanti emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Italia e Radio Deejay.





La sua voce unica e intensa lo porta a esibirsi in eventi esclusivi organizzati da celebri calciatori della Serie A, tra cui membri delle squadre Inter e Milan. Nel 2024 partecipa, insieme a sua madre, a The Voice Generations, arrivando in finale e collezionando milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Nel 2025 viene invitato in Portogallo dal celebre allenatore della nazionale portoghese Paulo Sousa, dove si esibisce con i suoi brani davanti a un pubblico selezionato di esponenti del mondo politico e artistico del Paese. Il 4 ottobre 2025 ha presentato in anteprima il suo ultimo brano al MEI di Faenza ed il 5 ottobre a Roma al “Fiaba day” in Piazza di Monte Citorio. Oggi Roccuzzo prosegue il suo percorso artistico con nuova energia e visione, sotto la guida del team Joseba Label.

https://www.instagram.com/roccuzzomusic/

