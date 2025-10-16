Domenica 19 ottobre, il Teatro Politeama Garibaldi ospiterà la seconda edizione di Palermo Show, l’evento ideato da Francesco Panasci che racconta una città pronta a reagire alla violenza e alle difficoltà con la bellezza della cultura. Il tema di quest’anno, “Io sono Energia”, ispirato dall’omonimo libro di Panasci (Panastudio Edizioni, 2025), invita a riscoprire la forza dell’energia umana: creativa, solidale e positiva. Palermo Show vuole trasformare l’emozione in partecipazione, celebrando chi ogni giorno lavora, sogna e costruisce con dignità.

Sul palco del Politeama si alterneranno momenti di spettacolo e riflessione: dalla Pana Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Gaetano Colajanni, che offrirà arrangiamenti orchestrali emozionanti insieme al tenore Mimmo Ghegghi, fino alla comicità di Manlio Dovì, Manfredi Di Liberto, Antonio Panzica e Chris Clun. Non mancherà l’arte visiva con la performance immersiva di sand art e musica dei Synthalìa con Stefania Bruno e Francesco Panasci, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale.





Il progetto musicale FisarVoice, con Marianna Costantino alla voce e PierPaolo Petta alla fisarmonica, proporrà un repertorio originale che spazia dal jazz al tango argentino, con arrangiamenti personalizzati e interpretazioni uniche. La conduzione dell’evento sarà affidata a Barbara Lipari e Maurizio Midulla, che guideranno il pubblico tra momenti di spettacolo e riflessione.

L’ingresso all’evento sarà libero su invito fino a esaurimento posti. Palermo Show è realizzato con il patrocinio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con ECU – European Culture University, da sempre impegnata nella formazione culturale e sociale di giovani e nuove professionalità.

Palermo Show conferma il ruolo della cultura come motore di rinascita, portando sul palco un messaggio chiaro: la forza della comunità, della creatività e della solidarietà può trasformare le sfide in energia positiva.

Luogo: Teatro Politeama Garibaldi, Piazza Ruggero Settimo, 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

