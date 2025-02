Procede con entusiasmo l’avventura per i volontari di Nuova Acropoli, che stanno lavorando per la realizzazione del “Centro Atena”, un nuovo spazio di conoscenza, creatività e comunità a Catania. Un sogno che, ci si augura, è condiviso da molti: da chi crede nel valore della cultura, da chi prova a migliorarsi ogni giorno per se stesso e per il mondo, da chi ha a cuore l’inclusività ed è stimolato da idee di sviluppo e di crescita personale e collettiva.

Il 15 febbraio in via Fimia 34 alle ore 20:00 si terrà la seconda presentazione del progetto, stavolta a lavori quasi conclusi e scatoloni svuotati. A due mesi dal primo incontro l’impegno dei volontari ha permesso di rendere la sala dignitosa per poter presentare – in questa occasione – un piccolo assaggio di ciò che il centro potrà offrire, tramite delle esposizioni di opere artistiche, lettura di poesie e musica dal vivo. L’associazione condividerà alla città cosa ha spinto i volontari ad aprire le porte della propria sede e assumersi la responsabilità di generare e tenere in vita uno spazio di cultura e comunità aperto alla cittadinanza.





“Vogliamo creare un luogo per studiare, lavorare e confrontarsi, aperto a tutti e dedicato alla conoscenza, alla creatività e alla comunità”. Partecipa all’evento per sapere di più su questo nuovo spazio che sarà un’opportunità di condivisione e di crescita per i catanesi, un piccolo seme che ha l’intento di promuovere trasformazioni culturali nei cittadini e nella città!

Connettiamoci, ispiriamoci e cresciamo insieme. Costruiamo il Centro Atena.

Sul profilo instagram “lacittaxlacitta” gli aggiornamenti sull’avanzamento del progetto.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.