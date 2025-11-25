Palermo 25 novembre 2025 – Un cartello rosso con la scritta “Qui si lavora per una società che rispetta e non uccide le donne” oggi è comparso in numerosi luoghi di lavoro della città, come negozi, scuole, ospedali, l’Università, uffici e associazioni. Nella giornata nazionale contro la violenza sulle donne, il coordinamento donne della Cgil Palermo e la Cgil Palermo hanno voluto lanciare una dichiarazione pubblica chiedendo di esporre, con un gesto simbolico e visibile, il cartello in ogni posto di lavoro, a partire dalle sedi del sindacato e dalle camere del lavoro zonali e di diffonderlo nei gruppi, nelle chat.

“Un luogo di lavoro che espone quel cartello dice che la violenza non è un fatto privato, ma una questione sociale, politica, culturale. Dice che non basta indignarsi: serve esporsi, fare spazio, rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto – affermano Caterina Altamore, responsabile del coordinamento donne Cgil Palermo e la segretaria Cgil Bijou Nzirirane – E ancora serve per dire che il lavoro non convive con la violenza, non la minimizza, non la giustifica, non la ignora. Anche con le parole si può costruisce ogni giorno una cultura che protegge, che ascolta, che prende posizione. Il 25 novembre non può essere confinato nella memoria del dolore, deve diventare soprattutto responsabilità collettiva”.

Oggi la Cgil Palermo parteciperà al corteo di Non Una di Meno, che si riunisce alle ore 17 al Politeama per attraversare le vie del centro. Mentre domani il coordinamento donne della Cgil Palermo terrà un’iniziativa con l’Asp Palermo per discutere con i responsabili del funzionamento dei servizi dedicati dall’azienda sanitaria alla prevenzione e alla cura delle donne, tra cui i consultori familiari e il centro per la cura degli esiti delle relazioni violente. L’iniziativa, aperta a tutti, dal titolo “Reti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”, si terrà alle ore 16.30 in via Meli, 5.

“Si tratta di servizi che svolgono un ruolo fondamentale nel riconoscimento precoce della violenza e nella presa in carico integrata delle donne – dichiarano la responsabile del coordinamento donne della Cgil Palermo Caterina Altamore, la segretaria Cgil Palermo Bijou Nzirirane e la segretaria Cgil Sicilia Gabriella Messina – Verrà inoltre illustrato l’attività dello sportello di ascolto dell’Asp per le dipendenti vittime di violenza, uno spazio protetto pensato per offrire supporto immediato e tutelare il benessere del personale sanitario e amministrativo.

“In un contesto in cui la violenza di genere continua a crescere, costruire reti solide tra servizi sanitari, sociali e territoriali è essenziale per prevenire, far emergere e contrastare la violenza – aggiungono Altamore, Nzirirane e Messina – L’incontro vuole rafforzare queste alleanze e promuovere una cultura attiva del rispetto, affinché ogni donna possa trovare sostegno, protezione e percorsi reali di autonomia”.

All’incontro interverranno: Caterina Altamore, responsabile coordinamento donne Cgil Palermo, Maria Teresa Triscari, psicologa e psicoterapeuta, referente dello sportello di ascolto per il benessere organizzativo Asp Palermo, Margherita Bilello, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del centro per la cura degli esiti delle relazioni violente, Asp Palermo, Carlo Roberto Gambino, psicologo e psicoterapeuta, progetti di prevenzione innovativi, ricerca e internazionalizzazione Asp Palermo, Gabriella Messina, segretaria Cgil Sicilia, Bijou Nzirirane, segretaria Cgil Palermo. Modera la giornalista Tiziana Martorana.





