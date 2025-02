Palermo 11 febbraio 2025 – “Il ringraziamento della Cgil Palermo e quello di tutti i palermitani onesti va al lavoro instancabile dei magistrati della Procura di Palermo e delle forze dell’ordine. Purtroppo Palermo, si conferma ancora una capitale malata di mafia e questo deve responsabilizzare tutti, non solo come già fanno magistrati e forze dell’ordine, ma anche chi governa le istituzioni, fino alle forze politiche, economiche e sociali”.



A dichiararlo è il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo a proposito della maxi operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dal Comando provinciale dei Carabinieri che ha portato a 183 arresti tra Palermo e comuni della provincia.



“Non possiamo non sottolineare – aggiunge Ridulfo – come nella lotta alla mafia è sempre il lavoro delle persone, in questo caso quello dei magistrati, delle forze dell’ordine a fare la differenza. E’ grazie al lavoro pubblico, quello delle lavoratrici e dei lavoratori della giustizia e della sicurezza, che questa città, ancora una volta torna a respirare”.





