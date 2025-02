Palermo 11 febbraio 2025 –La Flc Cgil Palermo esprime solidarietà e vicinanza alla preside Vincenza D’Alcamo e a tutta la comunità scolastica per l’ennesimo furto perpetrato, nel giro di pochi giorni, ai danni dell’istituto comprensivo statale Russo-Raciti di Borgo Nuovo.

“Condanniamo quanto è accaduto e – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino –non possiamo che provare sdegno e sconforto per questi furti di materiale prezioso e danneggiamenti alle strutture che continuano a ripetersi e che colpiscono gli studenti che si preparano per il loro futuro e l’intera istituzione scolastica. Chiediamo alle istituzioni di tutelare e proteggere la scuola da questi attacchi vili e di non abbassare la guardia. La scuola è di tutti e va difesa, potenziando la sorveglianza sul territorio e facendo sentire la vicinanza delle istituzioni”.







