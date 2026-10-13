Palermo. La Uil Sicilia, guidata dal commissario straordinario Emanuele Ronzoni, rivolge all’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, i più sinceri auguri di buon compleanno. “In un momento delicato per la nostra Isola segnato dalla mancanza di lavoro, dalla precarietà e dalle difficoltà di tante famiglie, la Chiesa palermitana rappresenta un punto di riferimento importante. Una voce di vicinanza, speranza e responsabilità per chi fatica e per chi cerca un futuro dignitoso. La Uil Sicilia rinnova a monsignor Lorefice la stima e l’augurio di continuare ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nel valore della persona e della giustizia sociale e della solidarietà”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.