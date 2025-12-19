La Sicilia si fa voce, coro, preghiera e bellezza. Con il grande progetto “Christmas Inside – Il Canto di Natale nel mondo”, la musica sacra diventa linguaggio universale capace di unire territori, istituzioni e comunità nel segno del Natale. Protagonista d’eccezione è Mons. Marco Frisina, tra i più autorevoli compositori e direttori del panorama sacro contemporaneo, che guida un imponente organico corale-sinfonico in due luoghi simbolo del patrimonio spirituale e artistico italiano: la Cattedrale di Monreale e la Cattedrale di Noto.

Promosso da Chorus Inside Sicilia – APS / Federcori, l’evento rappresenta una delle più alte espressioni della progettualità culturale e musicale dell’Isola. Nato nel 2021 a Bagheria per volontà del presidente Salvatore Di Blasi, Chorus Inside Sicilia è oggi una realtà di riferimento nel panorama corale regionale e nazionale, capace di mettere in rete oltre 160 cori, direttori, musicisti e operatori culturali, valorizzando il patrimonio della musica sacra e favorendo percorsi di formazione, crescita artistica e condivisione tra Chiesa e territorio.

Il progetto “Christmas Inside – Il Canto di Natale nel mondo” riunisce i Cori della Chorus Inside Sicilia di Palermo e Trapani, il Coro Lirico Laudate Dominum di Bagheria e l’Orchestra Sinfonica Bequadro di Bagheria, sotto la direzione di Mons. Frisina, in un programma di grande forza spirituale ed emotiva che attraversa i misteri del Natale, della pace, della misericordia e della speranza. Un itinerario musicale che intreccia tradizione e contemporaneità, linguaggi diversi e culture differenti, restituendo al pubblico il senso più autentico del Natale cristiano.

I concerti, sabato 20 dicembre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Monreale e domenica 21 dicembre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Noto, sono sostenuti da importanti istituzioni civili ed ecclesiali e saranno trasmessi su TV2000, conferendo all’iniziativa un rilievo nazionale e internazionale. Una vetrina prestigiosa non solo per la musica di Mons. Frisina, ma anche per la Sicilia che investe nella cultura come strumento di coesione sociale, evangelizzazione e promozione del territorio.

«Questo progetto – dice Salvatore Di Blasi, presidente di Chorus Inside Sicilia – è il coronamento di anni di lavoro silenzioso, di sacrifici e di servizio alla bellezza. Ogni cantante, ogni musicista, ogni volontario è parte di una storia più grande: quella di una Sicilia che canta, che si unisce e che attraverso la musica desidera annunciare al mondo la speranza e la gioia del Natale».

“Christmas Inside – Il Canto di Natale nel mondo” non è soltanto un concerto, ma un messaggio corale di fede, arte e umanità: un abbraccio musicale che, dalla Sicilia, si apre al mondo intero.

