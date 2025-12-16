Eletto all’unanimità, nell’ambito di una assemblea tenutasi presso la sede della Cisl Fp Messina, il nuovo coordinatore territoriale per le professioni sanitarie di Taormina, Fabrizio Tuccio. Alla riunione erano presenti, oltre al Segretario Generale Giovanna Bicchieri, il segretario Asp, Daniele Pagana, e la responsabile del coordinamento Sanità Pubblica, Nerina Mostaccio. “Taormina – ha spiegato Giovanna Bicchieri – è una realtà complessa, spesso concepita come punto di passaggio da molti operatori in attesa di trovare un posto di lavoro magari più vicino a casa.

L’obiettivo è quello di lavorare in maniera sinergica per fare crescere il sindacato e le tutele e le garanzie nei confronti dei lavoratori del comprensorio, ma anche e soprattutto la qualità dei servizi e delle cure erogate ai cittadini”. A Fabrizio Tuccio, tecnico di radiologia e RSU di grande esperienza il compito a gennaio di costituire la nuova segreteria.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.