Mario Incudine, Samuele Palumbo, Tony Sperandeo sono tra gli artisti protagonisti del programma “Natale con noi… al Giglio” organizzato dalla Fondazione Istituto Giglio di Cefalù per offrire dei momenti di serenità e spensieratezza ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale.

Il primo appuntamento è per il 16 dicembre con il passaggio di Babbo Natale nei reparti, con tanto di zampogna e ciaramedda. Mercoledì 17 sarà la volta di Samuele Palumbo e del suo violino. Il giovane artista sarà accompagnato dagli studenti di medicina di UniCamillus.

Attesa per giovedì 18, alle ore 11,30, la messa di Natale presieduta dal vescovo della Diocesi di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante e concelebrata dal cappellano dell’ospedale monsignor Sebastiano Scelsi con l’animazione dei canti da parte del coro della Fondazione Giglio.





Al termine un monologo di Tony Sperandeo, la degustazione del panettone offerto dall’azienda Fiasconaro, e nei reparti intrattenimento musicale con Max Potamo and the vintage.

Anche quest’anno il “Castelbuono Jazz Winter” offrirà uno spettacolo musicale con Mario Incudine, Antonio Vasta e Pino Ricosta in “E Scinnìu la notti”, pastorali e canti di natale. L’appuntamento è sempre per giovedì 18, alle ore 17.30, nella hall dell’ospedale.

Ci sarà spazio anche per la cura della persona con taglio e piega offerta ai pazienti, nella giornata del 19 dicembre, da un gruppo di parrucchieri.





Gli appuntamenti di “Natale con noi” proseguiranno lunedì 22 dicembre (ore 14.30) con l’ensamble della scuola di musica “V.M. Pintorno di Cefalù”, martedì 23 dicembre (ore 14) con il quartetto di flauti dell’associazione artistico musicale Euterpe di Lascari, martedì 30 dicembre (ore 13.30) con la Blue Stars Street Band di Campofelice di Roccella per terminare il 7 gennaio con la consegna del premio “Giovanni Cristofaro”.

Un presepe artistico, in legno di ulivo, realizzato dall’artista Matteo Rinaudo è stato allestito nell’area di ingresso del Giglio.

Tutti gli artisti in cartellone hanno offerto gratuitamente la loro prestazione per i pazienti dell’ospedale di Cefalù.

