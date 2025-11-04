La CISL Funzione Pubblica di Messina avvia una nuova fase di rilancio anche in un comparto strategicamente fondamentale nell’ambito della sanità privata, ponendo particolare attenzione al settore dell’emergenza-urgenza SEUS 118.

Un settore di straordinaria valenza per il territorio, dove la CISL FP sceglie di ripartire dai lavoratori, mettendo al centro i loro bisogni, le loro tutele salariali e contrattuali.

«Il dialogo costruttivo con l’azienda e il sindacato di prossimità – affermano il segretario generale Giovanna Bicchieri e il neo responsabile del dipartimento Seus 118 Francesco Iarrera – rappresentano la chiave per raggiungere obiettivi di squadra, volti a migliorare le condizioni di lavoro di tutti e non di pochi eletti. È tempo di un cambiamento reale e concreto nelle relazioni sindacali».





In questa prospettiva, la CISL FP Messina annuncia la nomina di Francesco Iarrera come nuovo referente del Dipartimento SEUS 118. Con il suo impegno e la collaborazione dei colleghi, l’organizzazione punterà a ricostruire gli organismi interni, rafforzare il direttivo e costituire la futura segreteria aziendale.

La contrattazione regionale rimane lo strumento principale per rispondere ai bisogni dei lavoratori, ma una presenza attiva e propositiva sul territorio – come quella che la CISL FP intende consolidare – sarà determinante per promuovere un sindacato di prossimità, partecipazione e inclusione.

«A Francesco Iarrera e alla sua squadra – conclude la Bicchieri – rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e di dare concretezza al percorso di rinnovamento avviato».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.