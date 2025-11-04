Vincenzo Canzone non si ferma e rilancia: il suo “Monday Night”, primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, continua a crescere e a sorprendere il pubblico. Nell’ultima puntata, il conduttore palermitano ha messo a confronto la showgirl Sonia Hamza e il medico-attore Antonio Panzica, protagonisti di una serata brillante e ricca di momenti virali.

La formula del programma, che unisce intrattenimento e connessione diretta con il pubblico, si conferma vincente nel dare voce a una nuova generazione under 45 di artisti e personaggi dello spettacolo palermitano. “Monday Night” rappresenta uno spazio fresco e dinamico pensato per i giovani e per chi vive quotidianamente nel mondo digitale.





Lunedì 3 novembre, come ormai da tradizione, migliaia di utenti si sono collegati contemporaneamente su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, scegliendo di abbandonare la televisione tradizionale per un’esperienza più libera, interattiva e social. Il programma è visibile anche su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre in Sicilia, a conferma di un format che unisce la forza del web alla capillarità della tv regionale.

Durante la puntata, Sonia Hamza e Antonio Panzica – amici di lunga data – hanno condiviso aneddoti legati al Festival di Sanremo e momenti della loro vita privata. La Hamza ha sorpreso il pubblico con un autogossip, dichiarandosi single, mentre Panzica ha raccontato con ironia il suo equilibrio tra la vita da medico e quella da artista, accennando alla famiglia e alla figlia.





Non sono mancati gli interventi esterni, vero marchio di fabbrica del “Monday Night”. Tra i contributi in video o in collegamento: Rossella Leone, Ernesto Maria Ponte, Daniele Scimeca, Calogero La Rocca, Andrea Massaro, Roberta Gaudenti, Emanuele Beltrame e Rosanna Prestigiacomo. Una comunità di volti noti che ha reso la puntata un mosaico vivace di idee, risate e spunti di riflessione.

Il successo del format continua a crescere, puntando sull’interazione e sull’autenticità. Il “Monday Night” tornerà lunedì 10 novembre in diretta multisocial, con una nuova doppia ospitata: protagoniste saranno le attrici Annandrea Vitrano e Carlotta Rondana, per un altro appuntamento imperdibile con l’ironia e il talento made in Palermo.

GUARDA MONDAY NIGHT SU YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=SfbHw8UmjNs&t=4262s

