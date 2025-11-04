Una lettera indirizzata al sindaco di Catania, Enrico Trantino, e all’assessore allo Sport, Sergio Parisi, per segnalare le condizioni di inadeguata accessibilità allo stadio comunale “Angelo Massimino”.

Durante le partite casalinghe del Catania F.C., infatti, le persone con disabilità si trovano in una situazione di evidente disagio: collocate in tribuna B, sotto il sole, e in tribuna A senza la possibilità di utilizzare gli ascensori interni.





Il mittente è la UGL di Catania, attraverso il proprio Ufficio Politiche della Disabilità, che chiede un intervento urgente dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, affinché stimoli la società Catania FC che ha in gestione l’impianto, a provvedere al più presto e lo stadio torni a essere una struttura realmente accessibile.

“È inaccettabile che chi vive una condizione di disabilità debba assistere a una partita sotto il sole o sotto la pioggia, in spazi che non garantiscono sicurezza né dignità”, dichiara Gabriele Cataldo, responsabile provinciale dell’Ufficio Politiche della Disabilità UGL Catania. “Chiediamo al Comune di intervenire con urgenza affinché il Massimino torni a essere uno spazio realmente accessibile a tutti”.





L’Ufficio sottolinea che gli spazi un tempo riservati ai tifosi con disabilità in tribuna A sono stati occupati dagli Skybox destinati agli sponsor. Nella stessa tribuna A, inoltre, gli ascensori interni risultano bloccati, impedendo la mobilità autonoma e di fatto relegando i portatori di handicap in un angolo su una pedana che è pure pericolosa.

Poiché gli spazi in tribuna A sono oggi ridotti, la maggior parte dei tifosi con disabilità è stata spostata in tribuna B, che però è priva di un’adeguata copertura.

“Non si può parlare di inclusione se a molti cittadini viene impedito di partecipare pienamente a un momento di vita sportiva e sociale”, afferma Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania. “È dovere dell’amministrazione comunale garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e intervenire per ripristinare condizioni di accessibilità e dignità per tutti”.

