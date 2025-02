“Gravissima la situazione del personale sanitario e sociosanitario che per raggiungere l’ospedale di Lipari è costretto a spendere mediamente 750 euro al mese. Si tratta della metà dello stipendio di un professionista della salute e quasi tutto lo stipendio di un operatore sociosanitario o ausiliario. Tutto ciò sta determinando grandi disagi economici per i lavoratori coinvolti, che a stento riescono a raggiungere l’isola per assicurare continuità assistenziale e all’utenza bisognevole di cure.





Per questa ragione, temendo che il perpetuarsi di questa situazione possa determinare importanti ricadute sia sugli operatori attuali che sui futuri, al fine di scongiurare possibili azioni sindacali, invitiamo gli organismi preposti ad intervenire con la massima urgenza per sanare la suddetta criticità e garantire ai dipendenti di ASP Messina assunti a Lipari, il ripristino delle precedenti agevolazioni.” Così il Segretario territoriale Aziendale Cisl Fp Lipari Giuseppina Lorizio e il Segretario Generale Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

