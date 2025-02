La sede di Catania della software house italiana (nella foto), in via Pierre de Coubertin 1, prevede un ampliamento di organico in quanto si ricercano programmatori, figure professionali dedicate all’assistenza e all’avviamento clienti e persone con esperienza in ambito commerciale.

Zucchetti, con già 9.400 persone che lavorano per il gruppo in tutto il mondo, è in un’importante fase di sviluppo anche in Sicilia, dove è presente direttamente con la sede di Catania, in via Pierre de Coubertin 1, per supportare la digitalizzazione sia delle aziende del territorio specializzate in ambito hospitality sia per migliorare i processi di gestione del personale di qualsiasi ente e impresa locale.

In questo momento, tra sviluppatori, analisti, addetti all’assistenza e personale di staff, vi lavorano già una cinquantina di collaboratori, ma è previsto un ulteriore ampliamento di organico di almeno 20 persone con competenze informatiche, in particolare si ricercano programmatori e personale specializzato nell’avviamento clienti, nell’assistenza post vendita e nell’area commerciale.





Anche per i neoassunti è prevista un’organizzazione del lavoro flessibile, con giornate di smartworking alternate all’attività in sede, in base alle esigenze dei team nei quali saranno inseriti. Inoltre, grazie ai programmi di peoplecaring messi a disposizione dall’azienda, è possibile usufruire di servizi utili alla conciliazione famiglia-lavoro e al proprio benessere fisico e psicologico. Zucchetti si distingue anche per il suo orientamento inclusivo, tanto che la percentuale di donne in organico è pari al 43%, vale a dire 12 punti percentuale in più rispetto alla media del settore.





“La nostra sinergia con il territorio è fondamentale: Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di crescere sul piano dei ricavi e di aumentare le nostre quote di mercato in Sicilia, ma anche di promuovere l’occupazione locale, per questo abbiamo intenzione di assumere almeno 20 persone della zona. – afferma Dario Vinciguerra, responsabile sviluppo e innovazione Zucchetti Hospitality – Il successo della Zucchetti dipende dalle persone, dalla loro capacità d’innovazione, di conoscenza dei processi aziendali e di supporto ai clienti. Per questo motivo proponiamo fin dall’inizio un contratto a tempo indeterminato e un modello di lavoro ibrido, con l’opportunità di svolgere parte del lavoro da casa, perché vogliamo che lavorino con serenità e che rimangano con noi a lungo, anche per assicurare continuità di servizio ai progetti che realizziamo per i nostri clienti”.

Tutti gli interessati alle posizioni aperte per la sede Zucchetti di Catania possono consultare la sezione ‘Careers’ all’interno del sito Zucchetti oppure, in alternativa, inviare la propria candidatura all’indirizzo email: lavoro@zucchetti.it.





