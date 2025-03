È Claudio Tripoli il nuovo segretario generale della Uil Polizia Palermo, nominato dal congresso sindacale tenutosi nella giornata di ieri presso i Cantieri Culturali della Zisa. Nel corso dei lavori, ai quali ha voluto dare il suo saluto il questore Vito Calvino, il sindacato ha così scelto un segretario giovane la cui esperienza è maturata fin dall’inizio della sua attività in Polizia, nel centro migranti di San Ferdinando, nei pressi di Gioia Tauro, poi chiuso dal Ministero dell’Interno grazie anche alla preziosa attività portata avanti da Tripoli. La “tendopoli di San Ferdinando”, infatti, era divenuta un luogo invivibile ove venivano concentrati migliaia di migranti. Esasperazione spesso sfogata sui poliziotti mandati dal Ministero al quale Tripoli aveva pressantemente chiesto una assunzione di responsabilità.





“Mi impegnerò – ha dichiarato Claudio Tripoli – affinché il mio lavoro possa valorizzare l’impegno degli operatori della polizia di Stato di Palermo ad iniziare dalle più pressanti istanze sindacali. La polizia è una parte della nostra società la quale, come si è recentemente visto in occasione delle vampe di San Giuseppe, tende purtroppo a manifestare i malesseri sociali con atti assimilabili a quelli di una vera e propria sommossa”.





L’attività sindacale, ad iniziare da quella relativa alla previdenza e alle cause di servizio, trova ora un riferimento ancor più certo nel nuovo segretario, al quale la Uil polizia Palermo ha inteso dare un segnale concreto di fiducia per il futuro impegno, rivolto alle poliziotte e poliziotti tutti, ad iniziare proprio dai giovani operatori. Il loro lavoro sarà sempre più al centro dell’attenzione del sindacato, in continuità con l’attività finora svolta e in sinergia con la stessa confederazione generale della Uil. Aspetto, quest’ultimo, sottolineato anche da Luisella Lionti, segretario generale Uil Sicilia, intervenuta nel corso dei lavori.

Claudio Tripoli, da tre anni a Palermo, è attualmente in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale della Questura. Al nuovo segretario gli auguri di buon lavoro della Uil Polizia tutta.

