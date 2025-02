Trapani si fa strada al 75° Festival di Sanremo con una significativa rappresentanza di CNA Trapani, che porta sul palco dell’evento non solo talento artigianale, ma anche innovazione e tradizione culinaria.

Due hairstylist trapanesi di lunga esperienza torneranno a Sanremo per curare il look di vip, cantanti e protagonisti del Festival. Antonella Scarlata di Trapani e Angela Palumbo di Marsala, entrambe associate a CNA, sono ormai veterane dell’evento: la prima è presente da sette anni, la seconda da sei, riscuotendo grande successo nel backstage della kermesse.





Tra le novità di questa edizione, spicca la partecipazione della startup Feelers, fondata dai giovani Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola. L’azienda è tra le dieci finaliste della call “Future of Music – Sanremo Edition”, un’iniziativa dedicata alle startup che introducono innovazione nel mondo della musica. La finale si terrà il 15 febbraio al Palafiori, presso Casa Sanremo. Feelers, premiata da CNA Trapani con il Premio Cambiamenti 2024, ha sviluppato un’app che rivoluziona la scoperta e la condivisione della musica, con particolare attenzione agli artisti emergenti.



“Siamo davvero felici che una realtà premiata da CNA Trapani a livello provinciale riceva ora un riconoscimento nazionale”, commenta il Segretario della CNA, Francesco Cicala.





Sanremo sarà anche l’occasione per celebrare l’arte culinaria siciliana. Rosi Napoli, presidente dei ristoratori CNA Trapani, per il secondo anno consecutivo farà parte delle Lady Chef di Casa Sanremo, portando in tavola i sapori autentici dell’isola.



“Un grande orgoglio per CNA Trapani”, conclude il Presidente Giuseppe Orlando. “È un’opportunità di crescita e confronto per i nostri associati, che si distinguono sempre di più nei rispettivi settori, spronandoci a fare sempre di più e meglio”.







Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.