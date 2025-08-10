



La procedura di liquidazione straordinaria del Comune di Taormina, conclusa dall’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), presenta le seguenti criticità:

• mancato censimento di fatti gestionali e debiti ante-1/1/2021, con conseguente incompletezza della massa passiva, cresciuta a dismisura nel corso, da circa 44milioni ad oltre 110milioni di euro.

• non trasferimento “automatico” all’OSL dell’avanzo di amministrazione e fondo cassa al 31/12/2020; come stabilisce la norma.

• prosecuzione degli incassi, da parte del Comune, sui residui attivi di esclusiva pertinenza della Commissione, senza controllo né sanzione dell’OSL;

• violazione dei vincoli di spesa corrente e blocco delle assunzioni, anche tramite società partecipate;

• operazioni “transitorie” di trasferimento di beni e personale verso partecipate non verificate;

• chiusura “in bonis” del dissesto senza rettifica delle anomalie contabili, vedi transazioni tra il 40 e il 60% come prescrive la semplificata, né piena informazione ai cittadini contribuenti che il dissesto pagano.

Rimane indispensabile un approfondimento indipendente per accertare eventuali responsabilità e tutelare l’interesse pubblico!

PRT Taormina. Lì 8 agosto 2025.





Luogo: Palazzaccio – Taormina, Corso umberto, 217, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.