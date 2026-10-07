Il 9 ottobre alle 21 nel Tinni Tinni Arts Club di Catania, il concerto del gruppo danese, formazione che combina il carattere narrativo e melodico degli strumenti a corda con la libertà del sax e l’energia ritmica della batteria. L’esibizione sarà una nuova tappa del viaggio internazionale del progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan. Le performance musicali e tutte le attività sono gratuite

Saranno i danesi di Himmerland, venerdì 9 ottobre, al Tinni Tinni Arts Club di Catania (ore 21), a proseguire il viaggio internazionale di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane”, progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan che, fino a dicembre, porterà concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città. Tutte le attività sono gratuite.

Nata nel 2010 dall’incontro tra musicisti provenienti dal folk, dal jazz e dalla world music, la formazione danese Himmerland, porterà sul palco un originale intreccio di violino, bouzouki, sax e batteria, trasformando la tradizione in un linguaggio contemporaneo e senza confini. Il loro è il terzo e ultimo concerto della sezione Frontiere Contemporanee, all’interno del progetto.

Di scena, con gli Himmerland, saranno sonorità ricercate, forgiate negli anni mettendo in relazione la tradizione musicale nordica con l’improvvisazione e i linguaggi della musica contemporanea. Il risultato è una musica aperta, dinamica, profondamente radicata nelle proprie origini eppure vibrante ed evocativa di paesaggi sonori assai vicini al nostro tempo.

A Catania gli Himmerland si presentano con Eskil Romme al sax, Kirstine Haugaard Sand al violino, Jens Olsen al bouzouki e Donald Hay alla batteria. Una formazione che combina il carattere narrativo e melodico degli strumenti a corda con la libertà del sax e l’energia ritmica della batteria.

“Frontiere Sonore” è un progetto dell’Associazione Culturale Darshan; partner sono il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania; l’ICC San Giorgio; la Parrocchia Santa della Salute. Patrocinio e contributo sono del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, di Puglia Culture – Strategia e Sviluppo, Puglia Sounds e della Città di Catania.

I prossimi appuntamenti di Frontiere Sonore

NOVEMBRE 2026

Per la sezione #FrontiereClassiche gli appuntamenti sono a novembre al Tinni Tinni Arts Club con quattro concerti: 7 novembre Duo Salerno-Pistone; 13 novembre Duo Pitros, con “Sogno Romantico”; 21 novembre Duo Aetneo; 28 novembre Duo Brundo-Oteri, con “Mediterranea”.

DICEMBRE 2026

La sezione #Frontierecontemporanee con le attività di musica, formazione e comunità tornano il 7 dicembre, nella Chiesa Santa Maria della Salute con il concerto finale del laboratorio formativo del Rebound Percussion Ensemble & Coro della Salute, diretti e coordinati da José Mobilia e con la direzione del coro di Antonio Contarino.

L’8 dicembre, nella Chiesa di San Nicolò l’Arena, sarà protagonista il Naghash Ensemble, dall’Armenia e dagli Stati Uniti, con il “Christmas Oratorio” di John Hodian su testi di Mkrtich Naghash, con opening di Eleonora Bordonaro e Puccio Castrogiovanni. A chiudere il progetto, l’11 dicembre all’I.C. San Giorgio, sarà l’Ensemble I Linguaggi del Ritmo, con il concerto conclusivo del laboratorio formativo. Tutti i concerti sono gratuiti.





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