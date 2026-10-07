L’IPAB “Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù ha avviato un nuovo percorso di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore per potenziare e innovare le attività rivolte alla popolazione anziana.

L’avviso pubblicato il 24 settembre 2026 dall’Ente nasce dalla necessità di dare una risposta concreta alla crescente domanda di assistenza e cura degli anziani sul territorio.

La struttura ospita attualmente 24 anziani ed è un presidio importante per Cefalù e per il Distretto Socio-Sanitario di riferimento.

In questo quadro, nel voler proseguire con il mettere a reddito il proprio patrimonio, la Casa di riposo rende disponibili i locali al secondo piano attualmente inutilizzati.

La loro eventuale ristrutturazione e rifunzionalizzazione potrebbe consentire all’Ente di ampliare la propria capacità di risposta, trasformando uno spazio oggi non utilizzato in una nuova risorsa per i servizi agli anziani.





L’Ente non propone una semplice ricerca di un gestore, ma un percorso di amministrazione condivisa, attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli ETS saranno chiamati a contribuire all’analisi dei bisogni, alla definizione delle priorità e alla progettazione degli interventi, mettendo a disposizione competenze ed esperienze maturate nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Il percorso dovrà affrontare, tra gli altri aspetti: il potenziamento dei servizi di cura e accudimento, l’individuazione dei diversi bisogni degli anziani, l’integrazione tra servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il coinvolgimento del personale dell’Ente, l’utilizzo delle risorse logistiche disponibili, l’eventuale introduzione di attività e figure professionali integrative, la costruzione di una rete con istituzioni, stakeholder e soggetti del privato sociale.

«Il nostro obiettivo è rafforzare un servizio che rappresenta un punto di riferimento per gli anziani e per le loro famiglie – spiega il Presidente dell’IPAB don Giuseppe Licciardi -. La collaborazione con il Terzo Settore ci permette di mettere insieme competenze, idee e risorse per leggere meglio i bisogni del territorio e costruire risposte più efficaci. La possibilità di valorizzare anche gli spazi oggi inutilizzati rappresenta un’opportunità importante per guardare al futuro della struttura anche nell’ottica di un risanamento dei conti».





Il procedimento prevede una prima fase di co-programmazione, nella quale saranno analizzati bisogni e priorità, e una successiva fase di co-progettazione, destinata a definire gli interventi concreti, le attività, le risorse e il cronoprogramma.

L’avviso prevede inoltre tavoli tematici e attività laboratoriali con utenti, stakeholder, istituzioni e altri soggetti del territorio.

L’Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso https://www.casaperanzianigenchicollotti.it/wp-content/uploads/2026/10/Avviso.pdf.

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