Si è conclusa domenica sera la terza edizione del Dattilo Cibus Fest, l’evento enogastronomico promosso dalla Pro Loco Dattilo, secondo un format ideato da Filippo Peralta che, nonostante le condizioni meteo non propizie, ha riscosso anche quest’anno un grandissimo successo di pubblico. Alla manifestazione, sia nella giornata di venerdì che in quella di domenica, ha preso parte un gran numero di persone come sempre attratte dalle specialità culinarie del territorio e dagli eventi collaterali proposti. L’attesa iniziativa, che anno dopo anno coinvolge prioritariamente gli abitanti del posto, che intervengono nella stesura del programma con idee e suggerimenti, è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Paceco, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Evento clou della prima giornata è stata la presenza di Giusina Battaglia, giornalista, autrice di libri di ricette e volto noto della cucina italiana, che ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Sicilia, acqua e farina”, e si è esibita a seguire in uno show cooking assieme allo chef Peppe Giuffrè, interagendo con il pubblico e preparando un piatto immancabile della tradizione siciliana: la pasta con le sarde.

Tra gli ospiti dell’evento anche i Calandra & Calandra con la loro musica che unisce tradizione e modernità. Evento inedito è stato invece il Dattilo Capitale del Folklore, iniziativa patrocinata dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane. A esibirsi nel corso delle giornate sono stati i gruppi folk I Burgisi di Marsala e il Coro Trapani Mia, mentre il signor Alessandro Castro ha messo a disposizione del pubblico un esemplare di Carretto siciliano esposto all’inizio della via Primo Maggio.

Cavallo di battaglia della manifestazione è stato anche il Premio 91027, Eccellenze della città di Paceco, giunto alla 4^ edizione. A riceverlo, quest’anno sono stati l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Paceco, l’azienda Abbigliamento Genovese, rappresentata da Enzo Genovese, l’ingegnere Vito Garitta, Giulia Petralia, comandante del corpo della Polizia Penitenziaria al carcere di Castelvetrano, e il Museo del sale e Saline Nubia, rappresentati dalla famiglia Culcasi. A sostenere l’evento sono state le aziende AGESP e DREST SYSTEM, ma anche il Centro Diagnostico Radiologico Campione di Trapani, Silvano Antincendio di Marsala, Elettrauto Martinico di Paceco e Agraria Bonaventura di Francesco Bonaventura.

Soddisfatti della riuscita sia il presidente della Pro Loco Dattilo, Salvatore Fiorino, che il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, intenzionati a rilanciare la manifestazione che dovrà assumere un carattere regionale, che l’ideatore Filippo Peralta. Quest’ultimo dal palco del Dattilo Cibus Fest ha già annunciato le date della quarta edizione, che si terrà a inizio della prossima estate, e cioè dal 27 al 29 giugno 2025.

