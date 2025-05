Con il posizionamento nella palestra della scuola Galileo Galilei, si è concluso a Riposto il programma di installazione dei nuovi defibrillatori semiautomatici in quattro punti strategici del territorio comunale. A collocarli il sindaco Davide Vasta e l’assessore alla Protezione Civile Carmelo D’Urso, con il supporto operativo della Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo. I dispositivi salvavita sono stati collocati anche nelle frazioni di Carruba e Torre Archirafi e sotto i portici del Municipio. A Carruba l’installazione si è svolta alla presenza della presidente della Pro Loco Adelaide Russo, promotrice dell’iniziativa attraverso i fondi del bilancio partecipato. Una presenza significativa, che sottolinea il ruolo attivo delle realtà territoriali nella costruzione di una comunità più sicura e consapevole.





“Abbiamo dato seguito a un impegno concreto – dichiara il sindaco Davide Vasta – dotando il nostro territorio di strumenti fondamentali per affrontare le emergenze. I defibrillatori sono presìdi di sicurezza che possono salvare vite, e la loro presenza in punti accessibili è un gesto di responsabilità verso la comunità. Questa iniziativa nasce dal dialogo con le realtà del territorio, in particolare con la Pro Loco di Carruba, che ha proposto e creduto fortemente in questo progetto. A loro va il mio ringraziamento, così come ai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, per la preziosa e competente collaborazione. Questo è solo un primo passo – conclude – Vogliamo costruire una città sempre più attenta alla salute e alla prevenzione, pronta a rispondere con efficacia alle emergenze”.





Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Protezione Civile Carmelo D’Urso. “La proposta iniziale della Pro Loco, che prevedeva l’installazione dei defibrillatori a Carruba e Torre Archirafi – sottolinea D’Urso – è stata accolta con grande favore e ampliata con l’acquisto di altri due dispositivi da posizionare in altri punti strategici. Il nostro obiettivo è quello di continuare su questa strada, dotando Riposto di ulteriori defibrillatori e promuovendo al tempo stesso dei corsi di formazione sull’uso dei dispositivi, affinché sempre più cittadini possano intervenire in caso di necessità. Vogliamo – conclude – che Riposto diventi a tutti gli effetti una città cardio protetta, sensibile alla prevenzione e alla sicurezza”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

