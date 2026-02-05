Confartigianato Imprese Caltanissetta ha eletto nel direttivo del 3 febbraio 2026 come nuovo Presidente e referente per la categoria dei panificatori il Sign. Giovanni La Vecchia: classe 83’, dal 2012 inizia l’esperienza lavorativa nel settore della panificazione come dipendente dell’attività di famiglia e dal marzo 2024 in proprio come imprenditore artigiano, con attività in San Cataldo in via Carducci.





“Sono contento della fiducia che i miei colleghi hanno riposto in me – dice il neo eletto Presidente Giovanni La Vecchia – questo è sicuramente un primo step per fare squadra e portare avanti le esigenze dei panificatori, creando relazioni costruttive e lavorando anche su convenzioni utili a tutta la categoria; sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi si potrà fare molto”.

“Il nostro motto – aggiunge Marco Spiaggia, Presidente di Confartigianato Caltanissetta – e’ quello di seminare bene e rappresentare sempre gli artigiani, da soli si può andare lontano ma in squadra si possono raggiungere traguardi differenti”.

A tutta la categoria dei panificatori, guidati dal nuovo Presidente La Vecchia vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Associazione di Caltanissetta.

