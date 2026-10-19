Il direttivo degli Edili Anaepa Confartigianato Palermo si amplia con l’ingresso di tre nuovi componenti, rafforzando la rappresentanza delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e puntando su inclusività, innovazione e formazione professionale.

L’ampliamento, proposto dal presidente Giuseppe Lo Cicero, è stato ratificato dagli associati durante l’assemblea del 15 ottobre, svoltasi al Buffa Store. Il direttivo è composto dal presidente Giuseppe Lo Cicero, dai vicepresidenti Sergio Marceca, con incarico di vicario, e Antonio Salvaggio, e dai consiglieri Rosario Giordano, Giovanni Di Prima, Giuditta Piscitello, Ibrahim Salem e Sebastiano Zafonti.





«In relazione all’ampliamento del direttivo della categoria degli edili – dichiara il presidente Giuseppe Lo Cicero – mi preme ringraziare i nuovi membri, Maria Giuditta Serena Piscitello, Rosario Giordano e Salem Ibrahim, per la loro gratuita disponibilità. Il loro ingresso arricchisce il direttivo, già composto da Sebastiano Zafonti, Antonio Salvaggio, Gianni Di Prima e Sergio Marceca, quest’ultimo vicepresidente vicario insieme ad Antonio Salvaggio».

«La nostra categoria – prosegue Lo Cicero – oltre a essere molto numerosa, ha molte esigenze. L’ampliamento del direttivo, oltre a rappresentare un segno di inclusività, si è reso necessario per garantire a ogni associato maggiori possibilità di essere rappresentato all’interno dell’associazione e di portare avanti le proprie istanze».





Tra le priorità dei prossimi mesi figurano la transizione digitale e la formazione di nuove figure professionali, necessarie per rispondere alla carenza di competenze che interessa il comparto edile. Sfide che richiedono un impegno costante per sostenere la crescita delle imprese artigiane e accompagnare l’evoluzione del settore delle costruzioni.

«Abbiamo molte sfide che ci attendono nei prossimi mesi – conclude il presidente degli Edili Anaepa Confartigianato Palermo – dalla transizione digitale alla formazione di nuove figure artigianali oggi carenti nel nostro settore. Continua, pertanto, incessantemente il percorso di crescita e rinnovamento già avviato, guardando al futuro con fiducia».

Anaepa-Confartigianato Edilizia rappresenta le imprese artigiane che operano nel settore delle costruzioni, delle ristrutturazioni, della manutenzione e delle finiture edili. Con l’ampliamento del direttivo, gli Edili Anaepa Confartigianato Palermo intendono rafforzare il coinvolgimento degli associati e migliorare la capacità di rappresentare le esigenze delle imprese del territorio, affrontando le sfide dell’innovazione e della qualificazione professionale.





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