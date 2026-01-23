Un confronto aperto sulle prospettive future di una professione che non è solo artigianato, ma anche capacità di rendere eterni i ricordi. È questo l’obiettivo dell’annuale “Assemblea Fotografi Palermo”, l’incontro promosso da Confartigianato Palermo, in programma lunedì 26 gennaio alle 13 al President Hotel di Palermo, in via Francesco Crispi 230.

Un importante momento di incontro per fare il punto sulle attività definite dal nuovo corso della categoria Fotografi di Confartigianato Palermo. Un’ulteriore occasione di condivisione e visione, ma anche un’opportunità per conoscere le aziende che stanno credendo nel nuovo percorso e che offrono un contributo di grande valore.





L’iniziativa nasce dalla volontà di tutelare e rappresentare i fotografi e le imprese fotografiche del territorio, mettendo al centro valori di appartenenza, formazione e fare impresa.

Durante l’assemblea saranno affrontati anche aspetti organizzativi e progettuali: dalla variazione e composizione del direttivo alla presentazione del Contratto per i clienti, fino alle nuove convenzioni riservate agli associati fotografi di Confartigianato. Spazio anche al progetto solidale “Ritratti d’Autore”.

I lavori saranno moderati dal vicesegretario di Confartigianato Palermo, Fabio Pellerito, e si apriranno con i saluti istituzionali del segretario provinciale Giovanni Rafti, del presidente nazionale di Confartigianato Fotografi Corrado Poli e del presidente dei Fotografi di Confartigianato Palermo, Francesco Baiamonte.





Seguiranno gli interventi dell’avvocato Emanuela Cardillo, dell’area legislativa di Confartigianato Sicilia; di Eugenio Li Volsi, rappresentante italiano nel direttivo della Federation of European Photographers; del consigliere Riccardo Richiusa; del CEO di Up Your Shoot, Andrea Sardo; e del vicepresidente dei Fotografi di Confartigianato Palermo, Ivan Schirmenti.

L’ingresso è libero e aperto sia agli iscritti sia ai non iscritti a Confartigianato Palermo, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero mondo della fotografia locale in un momento di confronto e costruzione condivisa del futuro del settore.

