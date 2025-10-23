Sabato 25 ottobre, alle ore 10.30, al Salone degli Specchi del Palazzo Municipale di Giarre (CT), si terrà la Conferenza Stampa – condotta dalla giornalista Maria Bella -, per la presentazione della nuova stagione teatrale “Kallipolis” 2025-2026 diretta artisticamente da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre.

Come la precedente, una stagione di alto profilo artistico e professionale che reca il nome del proprio territorio, lo stesso al quale si rivolge: “Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre. Una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, realizzata tra i due palcoscenici della città di Giarre, lo storico e rinnovato Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dodici spettacoli che saranno rappresentati dal 7 novembre 2025 al 30 maggio 2026. Sotto i riflettori, celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane.





Con gli organi istituzionali (il Sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, l’Assessore allo Spettacolo, Giuseppe Cavallaro), Alfio Zappalà (direttore artistico di “Kallipolis”, del Cine Teatro Rex e del Cine Teatro Garibaldi) interverranno alcuni degli artisti che animeranno la nuova stagione teatrale “Kallipolis” 2025-2026 che saranno: Sergio Vespertino, Toti Mancuso e Totino La Mantia, Matthias Martelli, Mario Incudine, Gino Astorina, Eduardo Saitta, Francesca Agate, Giampiero Ingrassia, Gianluca Guidi, Giuseppe Pambieri, Pamela Villoresi, Enrico Guarneri, Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini, Claudio Casadio, Pippo Pattavina.





Contestualmente sarà presentata la Rassegna Teatrale “Il teatro scuola di vita”, diretta artisticamente da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, indirizzata a tutti gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado.

A seguire, rinfresco con dolci offerti da “Giuseppe Bellia – La Pasticceria”.

Luogo: Municipio Giarre, Callipoli, 81, GIARRE, CATANIA, SICILIA

